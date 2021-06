Des gadins en pagaille, des favoris retardés et un vainqueur inédit. 100% morbihannaise, la troisième étape du Tour 2021 a réservé son lot de surprises, ce lundi entre Lorient et Pontivy. Emmené dans un fauteuil par son équipier et maillot jaune Mathieu van der Poel, Tim Merlier (Alpecin-Fenix) a décroché, au sprint, le premier succès de sa carrière sur la Grande Boucle. Le Belge a réglé un peloton aminci par les chutes successives, qui ont piégé plusieurs coureurs dont, surtout, Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

Après un week-end inaugural déjà riche en péripéties et en émotions, on pouvait légitimement s’attendre à ce que cette troisième étape, sans difficulté majeure au menu et promise aux sprinteurs, soit bien plus paisible. Il n’en a rien été. Survenue très tôt, la chute de Geraint Thomas (INEOS-Grenadiers) avait été annonciatrice de ce qui allait suivre. Touché à l’épaule droite, Geraint Thomas est malgré tout parvenu, tant bien que mal, à reprendre sa place dans le peloton. Plus amoché, Robert Gesink était pour sa part contraint à l'abandon. Le début d’une journée noire pour Jumbo-Visma…

Tour de France De longues minutes pour repartir : Thomas a chuté, coup dur en vue pour INEOS ? IL Y A 3 HEURES

Une grosse chute et de sacrés bobos : Roglic a déjà perdu gros

Plus d'infos à suivre...

Tour de France Démare et la perte de Konovalovas dans son train : "Küng et Armirail peuvent le remplacer" IL Y A 4 HEURES