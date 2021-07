"Le Tour de France, vous en rêvez !". La question n'en est même pas une. Ce n'est pas à Jonas Vingegaard, Richard Carapaz ou même à David Gaudu qu'elle est posée. Ces coureurs, grimpeurs et excellents rouleurs pour certains, ont pourtant le profil de ceux qui peuvent en rêver justement. Au micro de France Télévisions, Wout Van Aert s'est contenté de répondre à côté après sa superbe victoire de mercredi au pied du Ventoux. Il faut dire que ce n'était pas la première fois qu'il devait aborder ce sujet qui n'en est pas un pour lui à l'heure actuelle. Pas plus qu'il ne l'est pour Julian Alaphilippe ou Mathieu van der Poel. Pourtant, chaque succès, chaque fait d'armes de l'indissociable trio ne semble être assez. Chaque fois, la question du général final revient sur la table.

En vérité, le champion du monde français est un peu responsable de l'affaire. Non pas qu'il entretienne le flou autour de cette question. Plus que ses dires, ce sont ses actes qui ont changé la donne. Souvenez-vous l'été 2019. Ce Tour, Julian Alaphilippe, déjà vainqueur deux fois en montagne en 2018, l'aborde comme il abordera les suivants : avec l'ambition de remporter une étape le plus vite possible. Chose faite à Epernay (3e étape) avec le maillot jaune en prime. La suite est connue. Quatorze jours en jaune au total, des Pyrénées impressionnantes et une cinquième place finale.

Le Tour 2019 d'Alaphilippe, la bascule

Le vélo est ainsi fait qu'un coureur, si tant est qu'il ne soit pas jugé comme "vieux", doit faire mieux que la saison précédente. Aussi, pourquoi un Alaphilippe qui a vu qu'il avait de quoi se battre avec les meilleurs en montagne en 2019 ne tenterait pas le coup du général en 2020 ou en 2021 ? Pourquoi un Wout Van Aert, 20e du Tour 2020 et même 3e de l'ultime étape de montagne, ne serait-il pas un leader de rechange de luxe pour Jumbo-Visma derrière Primoz Roglic ? Et enfin, pourquoi un Mathieu van der Poel que l'on sent exceptionnellement complet, ne devrait-il pas orienter sa carrière uniquement vers le Tour de France ?

Avec mon gabarit, ça sera difficile de prétendre un jour au général : je suis trop lourd pour cela", disait au Julian est limité sur les cols longs", nous apprenait Franck Alaphilippe, son entraîneur, au détour d'une interview qui traitait de son profil. Mathieu van der Poel a prouvé, à ses dépens, qu'il était loin de pouvoir rivaliser avec Tadej Pogacar et les autres, quand il a explosé dès la première étape alpestre. Si le Tour 2019 de Julian Alaphilippe a créé un malentendu - ses jambes exceptionnelles l'ont porté cette année-là -, les exemples qui montrent que lui, comme ses deux acolytes, n'en sont pas (pour le moment) capables sont finalement plus nombreux. Pourquoi ne les voit-on pas ? Il y a d'abord les considérations physiques. "", disait au Monde Wout Van Aert avant le départ. "", nous apprenait Franck Alaphilippe, son entraîneur, au détour d'une interview qui traitait de son profil. Mathieu van der Poel a prouvé, à ses dépens, qu'il était loin de pouvoir rivaliser avec Tadej Pogacar et les autres, quand il a explosé dès la première étape alpestre. Si le Tour 2019 de Julian Alaphilippe a créé un malentendu - ses jambes exceptionnelles l'ont porté cette année-là -, les exemples qui montrent que lui, comme ses deux acolytes, n'en sont pas (pour le moment) capables sont finalement plus nombreux. Pourquoi ne les voit-on pas ?

Van der Poel se comporterait-il de la même façon s'il visait la victoire finale ?

Une fois de plus, Julian Alaphilippe semble être la clé de l'histoire. Français, il n'échappe pas aux questions sur la succession de Bernard Hinault, dernier tricolore vainqueur en 1985. Puisqu'on lui pose la question à lui, pourquoi pas à Wout Van Aert et à Mathieu van der Poel contre qui il se bat toute l'année et qui passent, même si ce n'est pas tout à fait vrai, pour des coureurs ayant le même profil que le champion du monde. La première semaine du trio, Mathieu van der Poel en tête, a enthousiasmé les suiveurs. Les trois cassent les codes selon la formule consacrée. Ils le font sur les étapes accidentées, pourquoi pas pendant trois semaines pour mettre la zizanie dans la lutte pour le podium ?

Croire que si Julian Alaphilippe pouvait jouer le général, il le ferait avec la mentalité offensive qui est la sienne, est illusoire. Lui comme Van Aert, van der Poel ou tout coureur qui s'y frotterait, devrait se plier à la règle : le général du Tour de France se construit jour après jour. Rien n'oblige à être un épicier pendant trois semaines mais il est fortement conseillé de compter ses coups de pédale. Au-delà de l'aspect physique, ces coureurs sont-ils capables de se brider de la sorte ? Rien n'est moins sûr. Et peut-être que ce n'est pas souhaitable. Qu'aurait été la première semaine du Tour sans ces trois hommes qui ne pensaient pas au lendemain ?

Leurs objectifs actuels n'ont pas moins de valeur

"Si je change, je n’aurais plus le profil pour gagner des classiques et des contre-la-montre. D’abord, je veux gagner Paris-Roubaix, le Tour de Flandres, le championnat du monde", ajoutait Van Aert au Monde. Ces hommes sont des coureurs de classique. Comme Fabian Cancellara ou Tom Boonen, comme Paolo Bettini ou Michele Bartoli et comme Johan Museeuw avant eux. Aucun de ces coureurs n'a brillé dans un classement général du Tour. Leur palmarès n'en demeure pas moins exceptionnel. Wout Van Aert n'a pas encore remporté Paris-Roubaix ou le Tour des Flandres, Mathieu van der Poel n'a jamais disputé l'Enfer du Nord. Julian Alaphilippe court encore derrière Liège-Bastogne-Liège et ambitionne de briller sur les pavés des Flandres.

Qu'attend au fond ? Que les meilleurs coureurs du monde soient les acteurs du Tour de France. C'est exactement ce que sont Julian Alaphilippe, Wout Van Aert et Mathieu van der Poel. Le second, vainqueur au Mont Ventoux mercredi, n'a pas fini d'entendre parler d'une victoire finale. Mais dans la tête du Belge, les classiques du Nord et le championnat du monde passent avant. "Peut-être, après, oui, je mettrai ce nouveau challenge", dit-il. Tout est dans le peut-être.

