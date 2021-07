Vainqueur du Tour de France 2014, Vincenzo Nibali a quitté l'édition 2021 comme prévu, lundi, lors de la seconde journée de repos, dans l'optique des Jeux olympiques. Seule une course du prestige des JO peut éloigner un coureur du Tour et Tokyo est un objectif important pour l'Italien cette année, a expliqué son équipe Trek-Segafredo.

Le "Requin de Messine" s'est montré à l'avant de la course, dimanche, dans la 15e étape dont il a pris la 11e place à Andorre-la-Vieille. "J'ai couru un Tour différent de mon expérience passée mais similaire à 2016 avant Rio", a estimé Nibali, qui n'a pas cherché à se placer au classement général (33e), avant d'ajouter : "C'était le moyen idéal pour moi d'atteindre la meilleure forme pour Tokyo."

Vincenzo Nibali Crédit: Getty Images

Quatrièmes JO pour Nibali

"J'ai de bonnes sensations mais, pour une course comme celle des JO, il faut que toute l'équipe soit au top", a ajouté le Sicilien. Âgé de 36 ans, il participera à ses quatrièmes JO après Pékin, Londres et Rio. Dans la sélection italienne, il retrouvera l'un de ses coéquipiers habituels, le grimpeur Giulio Ciccone, absent sur le Tour. La course en ligne des Jeux est prévue le 24 juillet, six jours après l'arrivée du Tour sur les Champs-Élysées.

