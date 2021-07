Et de deux pour Tadej Pogacar ! Un an après sa découverte victorieuse du Tour de France, le Slovène d’UAE Team Emirates a remis ça et été en remportant la Grande Boucle 2021. Au-dessus du lot sur les trois semaines, il s’offre également le maillot à pois et le maillot blanc. Le maillot vert revient lui à Mark Cavendish, qui a toutefois raté le record de victoires sur le Tour, battu sur les Champs-Elysées par un énorme Wout Van Aert (Jumbo-Visma), qui s’offre sa troisième victoire d’étape sur cette édition 2021.

Dans un Tour de France où les cadors du sprint ont brillé par leur absence, Mark Cavendish semblait au-dessus du lot dans les arrivées massives. Et on voyait mal qui pouvait priver le Britannique de la Deceuninck-Quick Step d’une 35e victoire sur le Tour sur les Champs-Elysées, là où il s’était imposé à quatre reprises consécutivement, plus que n’importe quel sprinteur. Mais Wout van Aert ne l’entendait pas de cette oreille. Après une première partie de Tour frustrante, le champion de Belgique s’est décidé à jouer les victoires d’étapes. Avec succès.

Van Aert, 42 ans après Hinault

Déjà vainqueur à Malaucène et la veille lors du chrono de Saint-Emilion, Van Aert n’avait rien à perdre sur les Champs-Elysées, au contraire d’un Cavendish dont le maillot vert n’était pas encore assuré et que le record de Merckx obsédait forcément. Tendu mais globalement toujours bien placé, le Britannique de la Deceuninck-Quick Step aura commis une seule erreur de l’étape : lâcher la roue de Morkov dans le dernier kilomètre. Il a préféré suivre Van Aert, parfaitement lancé par Teunissen. Le travail du Néerlandais aura été exceptionnel pour le déposer à 250m de la ligne et la puissance du le champion de Belgique a fait le reste, pour résister à Philipsen (Alpecin-Fenix), auteur de son 6e podium d’étape.

Avec ce succès, son troisième sur le Tour 2021, Van Aert signe un exploit majeur en devenant le premier coureur à gagner en montagne, en chrono et au sprint sur la Grande Boucle depuis … Bernard Hinault en 1979, excusez du peu. Seulement troisième de l’étape, Mark Cavendish se consolera avec le gain du maillot vert, sans trembler face à un Matthews trop tendre sur les Champs (7e). Mais le Britannique laisse filer la possibilité de faire tomber le record de victoires sur le Tour, et pas sûr qu’il en aura de nouveau la chance un jour. D'où sa frustration légitime à l’arrivée. Bien loin de la joie de Tadej Pogacar, plus jeune double vainqueur du Tour de France.

