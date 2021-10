De Copenhague à Paris, Christian Prudhomme a levé le voile sur le parcours du Tour de France 2022. Sans présager de ce que sera la course puisque selon l'adage, ce sont les coureurs qui la font, on peut au moins avancer qu'ils disposeront d'un terrain de jeu appétissant et varié. Même les spécialistes du contre-la-montre peuvent un peu sourire puisque les 53 kilomètres d'effort solitaire se situent dans la moyenne haute des dernières années. Comme à leur habitude, les traceurs ont limité les temps morts et cette fois, ils ont fait une part très belle à la montagne.

Bordures au Danemark, secteurs pavés dans le nord de la France

Le menu danois était connu de longue date, un chrono court (13 km) pour se chauffer puis une étape promise aux bordures le lendemain avant une troisième journée plus calme, a priori, et une explication entre sprinters. Nouveauté cette année, départ lointain et transfert en avion obligent, il y aura trois jours de repos dont l'un dès le premier lundi. Le mardi matin, la 4e étape reliera Dunkerque à Calais et devrait a priori sourire aux sprinters avant le premier très grand moment de la Grande Boucle 2022, la 5e tracée entre Lille et… Arenberg Porte du Hainaut.

Comme en 2010 et 2014, Arenberg sera le théâtre de l'arrivée de l'étape des pavées. Onze secteurs sont au programme et 19,4 kilomètres de pavés en tout. Fait important à noter, l'ensemble de ces secteurs sera concentrée dans les ultimes 74 kilomètres de l'étape et le dernier sera placé à sept bornes de la ligne. De quoi faire des écarts d'autant plus si, comme en 2014, la pluie est au rendez-vous. Un peu frustrés jusqu'ici, les puncheurs et Julian Alaphilippe en tête, s'expliqueront à Longwy où deux côtes, dont celle menant à l'arrivée, seront placées dans le final.

Retour à la Super Planche des Belles Filles

Le lendemain, pour la septième étape, c'est une très bonne connaissance récente du Tour qui se profile : La Planche des Belles Filles dans sa version "Super" avec l'ajout du chemin empierré au sommet (7 km à 8,7%, deux passages au-dessus des 20%). A Lausanne, le samedi, les costauds seront encore à l'honneur dans la côte qui mène au Stade Olympique où sera jugée l'arrivée.

Réduites à la portion congrue en 2021, les Alpes reviendront sur le devant de la scène. Les coureurs y passeront pas moins de quatre journées et s'il ne faudra pas négliger les étapes de Châtel (9e) et de Megève (10e), ce sont les deux suivantes qui excitent.

Double ration de Galibier, retour de l'Alpe d'Huez

Pour la 11e, les coureurs arriveront au sommet du Col du Granon (11,3 km à 9,2%), escaladé seulement en 1986, en ayant emprunté au préalable le Col du Galibier via le Télégraphe. L'ultime journée dans le massif alpin ne sera pas en reste avec une deuxième ascension du Galibier, via le Lautaret cette fois puis la Croix de Fer et enfin la montée de l'Alpe d'Huez, de retour après quatre ans d'absence.

Il faudra ensuite rejoindre les Pyrénées, le peloton fera une halte à Saint-Etienne puis à Mende sur la montée Laurent Jalabert et enfin à Carcassonne. La première et la troisième de ces journées de transition devraient sourire aux sprinters mis au pain sec jusqu'ici.

Cinq arrivées au sommet au total

Quatre jours dans les Alpes ? Trois dans les Pyrénées en 2022. A Foix, une échappée devrait avoir le dernier mot dans une étape accidentée qui ne sera qu'un avant goût du reste. Sur la 17e étape, le Col d'Aspin, la Hourquette d'Ancizan et le Val Louron-Azet sont sur la route qui mène à l'altiport de Peyragudes (8 km à 7,8%). Qui succèdera à Romain Bardet, vainqueur au sommet en 2017 ? Le lendemain, ce sera Vincenzo Nibali, triomphateur de la montée d'Hautacam en 2014 qui attendra son suivant. Il faudra au préalable grimper le mythique Aubisque et le nouveau venu, le Col de Spandelles (10,3 km à 8,3%).

Si le classement général n'est pas encore décanté, les rouleurs auront l'avantage puisqu'à la veille de l'arrivée à Paris aura lieu le second contre-la-montre entre Lacapelle-Marival et Rocamadour. Un chrono "long" pour une fois (40 km). Le parcours sera plutôt plat dans trois premiers quarts mais très vallonné dans le final puisque la Côte de Magès (1,6 km à 4,7%) précèdera celle de l'Hospitalet (1;5 km à 7,8%). Tout ça avant l'ultime étape, le feu d'artifice parisien, qui reliera l'Arena de la Défense aux Champs-Elysées.

Le détail des 21 étapes

1re étape : Copenhague - Copenhague (13km) - Contre-la-montre

2e étape : Roskilde - Nyborg (199km) - Plat

3e étape : Vejle - Sonderborg (182 km) - Plat

4e étape : Dunkerque - Calais (172 km) - Plat

5e étape : Lille - Arenberg Porte du Hainaut (155 km) - Pavés

6e étape : Binche - Longwy (220 km) - Accidentée

7e étape : Tomblaine - La Super Planche des Belles Filles (176 km) - Montagne

8e étape : Dole - Lausanne (184 km) - Accidentée

9e étape : Aigle - Châtel (183 km) - Moyenne montagne

10e étape : Morzine - Megève (148 km) - Accidentée

11e étape : Albertville - Col du Granon (149 km) - Montagne

12e étape : Briançon - Alpe d'Huez (166 km) - Montagne

13e étape : Bourg d'Oisans - Saint-Etienne (193 km) - Plat

14e étape : Saint-Etienne - Mende (195 km) - Accidentée

15e étape : Rodez - Carcassonne (200 km) - Plat

16e étape : Carcassonne - Foix (179 km) - Montagne

17e étape : Saint-Gaudens - Peyragudes (130 km) - Montagne

18e étape : Lourdes - Hautacam (143 km) - Montagne

19e étape : Castelnau-Magnoac - Cahors (189 km) - Plat

20e étape : Lacapelle-Marival - Rocamadour (40 km) - Contre-la-montre

21e étape : Paris La Défense Arena - Paris Champs-Elysées (112 km) - Plat

