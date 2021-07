131e à deux heures et cinq-sept minutes de Tadej Pogacar. A trois secondes de son coéquipier israélien, Omer Goldstein. Chris Froome traverse ce Tour de France comme un anonyme. Lors de ses précédentes participations, si l'on met de côté son abandon sur chute en 2014, le Britannique avait toujours fini sur le podium. Quatre victoires (2013, 2015, 2016 et 2017), une 2e place (2012) et une 3e place (2018). Cette fois, il finira bien plus loin encore que lors de ses débuts, en 2008, quand il avait rallié Paris en 88e position du classement général.

Mais l'essentiel est ailleurs pour le quadruple vainqueur de la Grande Boucle. Voir les Champs-Elysées serait déjà une petite victoire pour le Britannique, qui revient de très loin après sa terrible chute sur les routes du Dauphiné, voilà plus de deux ans maintenant. A des années-lumière de son niveau passé, l'ex-homme fort de la Sky livre un autre combat, contre lui-même. Mais la souffrance n'exclut pas le plaisir. "Je me débrouille bien, je survis, a confié "Froomey" à la presse mardi matin avant le départ de la 16e étape. Mais je prends du plaisir, j'apprécie l'ambiance de la course, et je compte les jours jusqu'à ce qu'on arrive à Paris."

Si Pogacar reste sur son vélo, c'est plié

Après le chaos du début de Tour, Chris Froome s'estime finalement déjà bienheureux de compter parmi les survivants d'un peloton qui a déjà perdu une quarantaine d'unités. Lui-même n'avait pas été épargné en se retrouvant à terre dès le premier jour. "Ça a été dur avec la chute à Brest le premier jour, avoue le coureur de l'équipe Israël Start-Up Nation. C'était un gros coup dur et il m'a fallu un certain temps pour récupérer. Mais au fil des jours, j'ai commencé à me sentir mieux."

Encore une énorme chute : Froome sonné, de nouveaux abandons à déplorer

Froome n'ira pas jusqu'à dire ni même penser que la fin de ce Tour arrive un peu trop vite pour lui, mais, au moins, il a le sentiment de subir un peu moins le rythme, à son échelle. "Je peux sentir que les accélérations dans le peloton me font moins mal, j'arrive mieux à garder les roues, explique le natif de Nairobi. Dans l'ensemble, c'est une bonne expérience pour moi. Et j'espère que la dernière semaine va me permettre de retrouver encore d'autres sensations et de progresser."

Quant à la bataille pour le maillot jaune, celle qui se passe loin, très loin devant lui, Chris Froome pense comme presque tout le monde : elle est terminée. "Si Pogacar reste sur son vélo, c'est plié", juge-t-il. "Il montre tellement de maturité qu'à mon avis, ce Tour est dans sa poche", ajoute "papy" Froomey, qui, à 36 ans, n'aura peut-être jamais été aussi heureux de voir Paris dans quelques jours.

