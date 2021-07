Cyclisme

Tour de france : Christophe Laporte : "J'ai fait la course que je voulais faire, mais le plus fort a gagné"

TOUR DE FRANCE 2021 - Présent dans l'échappée ce vendredi entre Mourenx et Libourne, Christophe Laporte a couru avec justesse et il avait des jambes. Le sprinter de l'équipe Cofidis a terminé à la 2e place de cette 19e étape, entre satisfaction et déception. Mais pour lui, Matej Mohoric était le plus fort et il n'y avait rien à faire contre le Slovène de la Bahrain-Victorious.

00:02:12, il y a 16 minutes