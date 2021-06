C'est l'une des formations qui animera le Tour de France. L'équipe Ineos a dévoilé vendredi une formation emmenée par le Britannique Gerant Thomas, lauréat en 2018, et ses ambitions pour la Grande Boucle. "Nous ne gagnerons pas ce Tour en restant dans les roues", a déclaré son patron Dave Brailsford, vendredi, en annonçant les noms des huit titulaires.

L'Equatorien Richard Carapaz, vainqueur du Giro 2019, le Britannique Tao Geoghegan Hart, qui lui a succédé au palmarès du Tour d'Italie, et l'Australien Richie Porte, troisième du dernier Tour, sont aux côtés de Thomas. Ces dernières semaines, Carapaz a enlevé le Tour de Suisse et Porte le Dauphiné. Le Polonais Michal Kwiatkowski, ex-champion du monde, est également retenu tout comme trois solides équipiers, l'Espagnol Jonathan Castroviejo, le Britannique Luke Rowe et le Néerlandais Dylan van Baarle.

Ineos a gagné sept des neuf dernières éditions du Tour (1 pour Wiggins, 4 pour Froome, 1 pour Thomas, 1 pour Bernal) mais a été dominée l'an passé alors que le Colombien Egan Bernal avait été désigné leader unique. "Nous avons l'équipe pour prendre l'initiative et saisir chaque opportunité", a estimé Brailsford. "Nous avons changé notre philosophie de course cette saison pour être plus ouverts et agressifs". "La clé pour nous de ce Tour est notre force collective et notre bonne entente. Attendez-vous à de l'inattendu", a conclu le patron du groupe.

Richard Carapaz (ECU), Jonathan Castroviejo (ESP), Tao Geoghegan Hart (GBR), Michal Kwiatkowski (POL), Richie Porte (AUS), Luc Rowe (GBR), Geraint Thomas (GBR), Dylan van Baarle (NED)

