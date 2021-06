Il n'est plus que l'ombre de lui-même et il a donc préféré renoncer. L'Italien Fabio Aru, ex-vainqueur de la Vuelta, a été remplacé lundi par l'Espagnol Carlos Barbero au sein de l'équipe Qhubeka pour le Tour de France (26 juin au 18 juillet). Aru, vainqueur d'étape et maillot jaune dans le Tour 2017, affiche une condition insuffisante.

"J'ai senti qu'avec les problèmes physiques que j'ai eu ce week-end, mon corps n'est tout simplement pas là où il doit être pour que je sois à mon meilleur pour le grand départ du Tour", a déclaré le Sarde, cité par son équipe. Agé de 30 ans, celui qui avait remporté le Tour d'Espagne en 2015 n'a signé aucune performance probante cette saison. L'an dernier, il avait abandonné le Tour à la 9e étape alors qu'il portait les couleurs de l'équipe UAE du futur vainqueur, le Slovène Tadej Pogacar.

Tour de France Les jets de bidons ne seront pas systématiquement sanctionnés sur la Grande Boucle IL Y A 5 HEURES

L'équipe Qhubeka au Tour de France :

Carlos Barbero (ESP), Sean Bennett (USA), Victor Campenaerts (BEL), Simon Clarke (AUS), Nicholas Dlamini (RSA), Michael Gogl (AUT), Sergio Henao (COL), Max Walscheid (GER)

Tour de France Bissegger : "En début de saison, je n'aurais jamais imaginé prendre le départ du Tour" IL Y A 5 HEURES