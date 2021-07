David Gaudu n'est pas devenu le quatrième français à lever les bras sur le Tour de France un 14 juillet au XXIe siècle. Richard Virenque, David Moncoutié et Warren Barguil devront attendre. Mais le Breton a joué dans la cour des grands mercredi dans l'étape-reine de ce Tour de France et ça, c'est une forme de victoire pour lui, qui traînait sa misère sur les pentes du Ventoux il y a à peine une semaine.

Derrière l'intouchable trio Pogacar-Vingegaard-Carapaz, qui a survolé l'ascension du col du Portet comme il domine le classement général, le grimpeur de l'équipe Groupama-FDJ est allé chercher une très belle 4e place, à un peu plus d'une minute de ces trois hommes forts. "Je suis content de ma performance, avoue-t-il. Devant, les trois étaient les plus forts. Je ne pouvais pas les accompagner. Quand ils ont attaqué, je ne pouvais pas rentrer tout seul. Je n'ai pas de regrets. Quand Pogacar a démarré, cela montait très vite. Je ne pouvais pas faire mieux aujourd'hui."

Mais il s'est fait plaisir et il a fait plaisir, en sortant du groupe du "reste du monde", où se trouvait, quand même, un Rigoberto Uran, un Ben O'Connor ou un Enric Mas, entre autres. "Je suis sorti parce que je savais que je n'étais pas une menace directe au général, vu que je suis assez loin, reprend-il. Mais j'avais de bonnes jambes, alors j'ai essayé de partir de loin." Bien lui en a pris. Même s'il n'a gagné aucun espace dans l'affaire (il reste 11e du classement), ce qu'il a montré ce mercredi donne une autre étoffe à son Tour.

C'est d'autant plus remarquable que, lundi, il figurait dans l'échappée. "C'est intéressant qu'il finisse le Tour de cette façon d'autant plus qu'hier il n'avait pas été dans l'économie, ça montre qu'il récupère bien et qu'il est en progrès", se satisfait Marc Madiot. Mais le manager de la Groupama n'est pas plus surpris que ça : "Gaudu, c'est quelqu'un qui finit bien ses grands tours. L'année dernière au Tour d'Espagne, il avait fini fort, il gagne deux étapes dans la dernière semaine. Là, il n'a pas encore gagné, mais il finit bien. C'est une bonne course pour lui, ça le situe dans la hiérarchie." "En troisième semaine de grand tour, on ne sait jamais trop mais j'avais bien récupéré d'hier", confirme l'intéressé. ", se satisfait Marc Madiot. Mais le manager de la Groupama n'est pas plus surpris que ça : "", confirme l'intéressé.

Le niveau affiché par le Finistérien génère à la fois une promesse et un regret. Promesse pour l'avenir, car à le voir sur de telles hauteurs dans une ascension aussi dure, en troisième semaine de Tour, ce n'est pas rien. Un regret, aussi, car sans les vingt minutes abandonnées le jour de la double ascension du Ventoux, qu'aurait-il pu viser sur ce Tour ? On ne le saura jamais avec certitude. Ce qui est en revanche certain, c'est que David Gaudu a su s'en relever. "Dans l'étape du Ventoux, j'ai eu de gros problèmes gastriques, rappelle-t-il. Mais ça va beaucoup mieux. Il ne faut pas baisser les bras."

Les Pyrénées sont mon massif préféré

Il lui reste maintenant une journée pour confirmer ce regain de forme et, peut-être d'ambition. Pense-t-il à quelque chose sur les pentes du Tourmalet et de Luz Ardiden ? "Demain ? Ouais, ouais. Clairement. L'envie est là", sourit Marc Madiot quand on lui demande si son poulain espère tirer son épingle du jeu dans cette 18 e étape.

"Les Pyrénées sont mon massif préféré, dit de son côté le jeune leader. Avant l'arrivée à Luz Ardiden, il y a le Tourmalet qui est chargé d'histoire et chargé aussi de souvenirs pour l'équipe même si ce n'est pas par le même côté. C'est un col que j'apprécie, le premier que j'ai grimpé quand j'étais gamin."

Pour le bon souvenir, David Gaudu fait évidemment référence à la victoire de Thibaut Pinot en 2019. Sans doute un des trucs grands moments vécus par la troupe de Marc Madiot dans sa désormais longue histoire avec le Tour de France. Une relation parfois contrariée, jamais avare de certaines désillusions, mais pas exempte de satisfactions. Un peu à l'image de ce Tour 2021 de David Gaudu. Et si le meilleur restait à venir ?

