Tour de France

Sans rancune. Après l'arrivée, Guillaume Martin et Pello Bilbao y sont allés d'un petit "check" du poing. "Ce n'est pas une poignée de mains, parce que, en temps de Covid… L'année prochaine, j'espère", sourit le Français. Le Tour se termine, et tout le monde en a bavé. Y compris samedi dans ce contre-la-montre. "Evidemment, il y a la compétition, mais quand ça se termine, on est un peu comme des décathloniens", explique Martin à propos de ce geste avec celui qui, dans les vignobles bordelais, était pourtant une menace pour lui.

Loin de la dimension historique de celui de la Planche des Belles-Filles l'an dernier, cet ultime chrono ne recelait que des enjeux marginaux. Mais chacun à son échelle avait envie de défendre son bifteck. Guillaume Martin, lui, voulait ainsi s'accrocher à sa 8e place au classement général. 8e ou 9e, ça n'allait changer ni sa vie ni celle de Pello Bilbao, mais une place, ça se défend. Face à l'Espagnol, bien meilleur rouleur que lui sur le papier, le leader des Cofidis s'est plutôt bien défendu, et a préservé sa position.

"Je suis content de ma performance, juge le Français. On avait un match à distance, peu importait le résultat du chrono en soi (il a terminé 53e à 3'44" du vainqueur, Wout Van Aert), c'était nos deux temps à nous qui comptaient, mais ça a tourné en ma faveur, c'est bien. Je n'avais pas de supers sensations pourtant, mais Bilbao non plus visiblement." L'Espagnol, c'est vrai, a un peu déçu, et il a connu en prime des problèmes de communication radio qui l'ont quelque peu perturbé.

Une leçon pour l'avenir

11e l'an dernier, Guillaume Martin va donc grimper de trois crans dans la hiérarchie. Cela ne signifie pas forcément qu'il était plus fort qu'en 2020 (une partie de la concurrence a été décimée par les chutes en début de Tour), mais qu'il a couru différemment. Intelligemment, en maximisant son potentiel. Il n'oublie pas non plus qu'il revient de loin sur cette édition 2021. "J'étais loin d'imaginer que ça pouvait aboutir à ça en perdant deux minutes trente dès le premier jour, puis avec un premier chrono un peu en dedans", rappelle-t-il.

Il lui aura fallu quatre offensives, insuffisantes pour lever les bras, son objectif avoué au départ de Brest, mais fructueuses au plan chronométrique, pour changer la donne. Martin est même remonté jusqu'à la 2e place du classement général l'avant-dernier samedi, avant de retrouver en dernière semaine une position plus conforme à son réel potentiel. Mais après avoir attaqué les Alpes en 30e position, ce Top 8 final est une jolie récompense. "Cela montre qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer sur une course de trois semaines, et c'est une leçon pour l'avenir. Ça me prouve aussi que j'ai encore de belles choses à faire sur le Tour."

S'il estime, à raison que son statut de "premier Français" est "un peu anecdotique", cette 8e place vient valider une fois de plus la lente mais constante avancée du coureur Cofidis dans la hiérarchie. A chacune de ses participations, il a amélioré son classement final : 23e en 2017 pour ses débuts, 21e l'année suivante, 12e en 2019, 11e l'an passé et donc pour la première fois au sein du Top 10 cette année. "Quand Cédric Vasseur (le manager de Cofidis, NDLR) avait évoqué le Top 5, conclut Martin, tout le monde l'avait un peu pris pour un fou, et moi aussi d'ailleurs. Finalement je n'en suis pas si loin, et je m'en approche."

