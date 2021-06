L'équipe Movistar semble en mesure d'être l'une des grandes animatrices du Tour de France. Elle pourra en tout cas compter sur des coureurs qui ont déjà brillé sur l'épreuve. Le Colombien Miguel Angel Lopez et l'Espagnol Enric Mas mèneront la formation espagnole sur les routes de la Grande Boucle que le vétéran Alejandro Valverde courra pour la 14e fois, selon la composition dévoilée lundi.

Lopez, 6e l'an dernier et vainqueur de l'étape du col de la Loze, et Mas, 5e du Tour 2020, courront ensemble le Tour pour la première fois. A 41 ans, Valverde, champion du monde en 2018, compte quatre succès d'étapes à son actif dans le Tour entre 2005 et 2012. Movistar pourra aussi s'appuyer sur Marc Soler, 21e du classement général l'an passé. L'Espagnol Jorge Arcas (28 ans) est le seul néophyte du groupe.

L'équipe Movistar au Tour de France

Jorge Arcas (ESP), Imanol Erviti (ESP), Ivan Garcia (ESP), Miguel Angel Lopez (COL), Enric Mas (ESP), Marc Soler (ESP), Alejandro Valverde (ESP), Carlos Verona (ESP)

