Cyclisme

Tour de France - Parcours - Le profil de la 8e étape : Les Alpes par la grande porte

TOUR DE FRANCE 2021 - Le Tour attaque enfin la montagne et il la débutera comme en 2018 par une arrivée au Grand Bornand par-delà l’enchainement du col de Romme et de la Colombière. Deux ascensions assez similaires mais terriblement difficiles (8,8km à 8,9% et 7,5km à 8,5%). Et la route sera encore un peu plus durci par la montée inédite de la côte de Mont Savonnex (6,1km à 8,1%).

00:01:09, il y a une heure