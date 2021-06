Quelle histoire ! Mark Cavendish, 36 ans, faisait peine à voir il y a encore quelques mois. Relancé par l'équipe Deceuninck - Quick Step, qui a pris le pari de continuer à croire en lui alors que beaucoup ne voyaient plus dans l'homme de l'Île de Man qu'un retraité monté sur pédales, le Britannique a signé mardi à Fougères une des victoires les plus improbables de ces dernières années lors de la 4e étape du Tour de France 2021.

Cinq ans que le "Cav'" n'avait plus levé les bras sur la Grande Boucle. C'était le 16 juillet 2016, à Villars-les-Dombes. C'était alors la 30e victoire de Cavendish sur le Tour. La dernière, pensait-on. Le voilà donc qui a remis son compteur en route mardi en Bretagne. Et ça pourrait tout changer. Avec ce 31e succès, l'ancien champion du monde se rapproche d'Eddy Merckx, recordman des victoires d'étapes sur le Tour avec 34 bouquets.

Mark Cavendish avait déjà dépassé Bernard Hinault en 2016, en signant son 29e succès. Depuis, il est bien calé au chaud entre deux des plus grandes légendes de l'histoire de l'épreuve. Trois victoires pour aller chercher Merckx et entrer dans la légende, c'est à la fois peu et beaucoup. Tout dépend pour quel Cavendish. Celui, renaissant, de cet été 2021, semble à nouveau capable de tout. Surtout avec la perspective d'une arrivée à Châteauroux, jeudi. C'est là, qu'un jour de juillet 2008, il avait ouvert son compteur sur le Tour.

Plus grand nombre de victoires d'étape

COUREUR VICTOIRES 1. Eddy Merckx (Belgique) 34 2. Mark Cavendish (Grande-Bretagne) 31 3. Bernard Hinault (France) 28 4. André Leducq (France) 25 5. André Darrigade (France) 22 6. Nicolas Frantz (Luxembourg) 20 7. François Faber (Luxembourg) 19 8. Jean Alavoine (France) 17 9. Jacques Anquetil (France) 16 9. Charles Pélissier (France) 16 9. René Le Grevès (France) 16

