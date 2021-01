Tadej Pogacar (UAE Emirates) sera bien là. Le Slovène, vainqueur du dernier Tour de France, s'alignera sur la Grande Boucle du 26 juin au 18 juillet. Pogacar, le plus jeune vainqueur de l'épreuve depuis plus d'un siècle, aura notamment à ses côtés le Suisse Marc Hirschi, recruté au début du mois par l'équipe émiratie, et le Norvégien Alexander Kristoff, un habitué des succès d'étape sur le Tour.