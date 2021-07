Cyclisme

VIDEO - Tour de France 2021 : L'arrivée victorieuse de Sepp Kuss (Jumbo-Visma), devant Alejandro Valverde (Movistar)

TOUR DE FRANCE 2021 - Après avoir placé une attaque tranchante sur les pentes du col de Beixalis, Sepp Kuss (Jumbo-Visma) a ensuite tenu tête à Alejandro Valverde (Movistar) et s'est donc imposé dimanche, lors de la 15e étape. Membres de l'échappée matinale, David Gaudu (Groupama-FDJ) et Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) ont coupé la ligne un peu plus tard. Revivez l'arrivée en vidéo.

00:02:26, il y a une heure