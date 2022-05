"Déjà motivé pour la suite et hâte de vous retrouver". Il y a quelques jours déjà, Julian Alaphilippe annonçait la couleur dans un post publié sur son compte Instagram. Le dernier communiqué de sa formation Quick-Step Alpha Vinyl ne fait que renforcer l'hypothèse d'un retour prochain du natif de Saint-Amand-Montrond.

Toujours convalescent, le double champion du monde en titre a pu remonter sur le vélo ces dernières semaines. Pour son plus grand bonheur. "La bonne nouvelle, c'est que mon poumon est complètement guéri donc j'étais bien évidemment très heureux. Les os cassés m'ont fait encore mal, mais on m'a dit que c'était ok pour reprendre l'entraînement."

Le rêve du Tour toujours actif ?

De retour sur la machine, Alaphilippe retrouve progressivement ses sensations. Et ses équipiers. "J'ai eu l'accord pour rejoindre l'équipe en Sierra Nevada pour un camp d'entraînement, l'occasion d'essayer de retrouver un rythme normal. Bien sûr, je ne peux pas encore faire le même travail que tous les gars ici, car j'ai besoin de temps pour m'entraîner, pour retrouver ma forme (...) Je suis super content d'être avec l'équipe car nous avons une super ambiance et des conditions parfaites pour nous entraîner."

Sa saison totalement chamboulée, le Tricolore sait qu'il ne doit pas brûler les étapes. "Chaque jour, je m'améliore et j'espère continuer comme ça. Mes blessures ont juste besoin de temps. J'essaie d'être optimiste, mais je sais que je dois prendre mon temps et voir comment se passe l'entraînement."

Bardet est venu en aide à Alaphilippe après sa chute

Alors que sa participation à la Grande boucle est toujours incertaine, Julian Alaphilippe n'écarte pas la possibilité d'y faire un comeback aussi inattendu que tonitruant. "Si ça continue comme ça, alors l'option du Tour de France est toujours ouverte. C'est toujours dans mon esprit, mais il est vraiment important de ne pas se précipiter, d'être patient."

Sa participation au Tour de France sera un point d'interrogation jusqu'au bout, mais Julian Alaphilippe n'a pas perdu espoir quant à un retour sur les routes hexagonales. Toujours avec prudence et sûreté, tel semble être le leitmotiv du champion du monde ces derniers jours.

