Tour de France

C’est l’autre grand gagnant du jour. Si Jonas Vingegaard a fait évidemment la plus belle des opérations en remportant la 11e étape avec le maillot jaune à la clé, Romain Bardet pouvait aussi arborer un large sourire mercredi, à l’arrivée. Troisième au col du Granon, 1’10” après le Danois et 11 secondes derrière Nairo Quintana, le Français a fait un joli bond au général. Il grimpe de cinq rangs et passe même devant le grand battu Tadej Pogacar pour se hisser à la 2e place derrière Vingegaard (+2’16”).

La journée n’avait pourtant pas idéalement commencé. Le leader de DSM s’est retrouvé piégé après l’attaque de Roglic au sommet du Télégraphe, le Slovène figurant alors dans un groupe complété par Pogacar, Vingegaard et Thomas qui a compté près d’une minute d’avance. S’il s’attendait à ce que cette 11e étape soit la première à compter vraiment pour le général, l’Auvergnat de 31 ans ne pensait pas que la bataille se déclencherait aussitôt. “On ne s’attendait pas à ce que ce soit très dur dès le Télégraphe, raconte-t-il. Mais j’étais encore avec Chris (Hamilton), et il a fait un super travail pour me ramener à l’avant. Et après c’était juste une histoire de jambes.”

"Ça a été dur et demain ça va être encore plus dur"

Une fois revenu sur les meilleurs dans le Galibier, il s’est même permis une attaque avant de basculer au sommet en troisième position dans la hiérarchie des cadors, à quelques mètres seulement du binôme Pogacar-Vingegaard. “Il a fallu gérer un peu les forces mais les jambes répondaient bien” affirme-t-il. La longue descente vers le pied du Granon n’a pas fait son affaire puisque les autres leaders ont fini à leur tour par rentrer. Mais le vainqueur du Tour des Alpes a retrouvé son rang dans la montée finale, en se classant 3e derrière le Danois et Quintana, qui s’était échappé dès le pied.

S’il se dit “très heureux de cette journée”, il ne veut pas s’enflammer à la vue du classement dont il occupe le 2e rang, avec cinq adversaires se tenant dans la minute derrière lui. “Il faut déjà penser à demain, car ce sera une nouvelle grosse bataille.” Le triptyque hors catégorie composé du Galibier (par le Lautaret cette fois), de la Croix-de-Fer et de l’Alpe d’Huez s’annonce comme un nouveau morceau de bravoure. "Cela a été dur et demain cela va être encore plus dur” professe-il. La route vers un troisième podium sur le Tour, cinq ans après le dernier (3e 2017, 2e 2016), s’annonce encore longue. Mais le grand Bardet semble bel et bien de retour.

Romain Bardet dans l'étape du Granon. Crédit: Imago

