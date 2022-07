Cyclisme

Benoît Cosnefroy, Michael Matthews, Matej Mohoric ? Les pronostics de la 8e étape du Tour de France 2022

TOUR DE FRANCE - Bon courage pour les pronostics du jour. La 8e étape de la 109e Grande Boucle est très ouverte, sur 186 bornes entre Dole et Lausanne. Dans "The Predictor", nos experts Robbie McEwen ou autre Bernhard Eisel donnent leur avis. Benoît Cosnefroy, Michael Matthews et, surtout, Matej Mohoric font partie des coureurs à suivre, aux yeux de nos consultants.

00:02:33, il y a 19 heures