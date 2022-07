Cyclisme

Bradley Wiggins : "Tadej Pogacar ne va pas se faire que des amis, au sein du public français"

TOUR DE FRANCE - Bradley Wiggins analyse la 8e étape du 109e Tour, samedi entre Dole et Lausanne (186,3 km). Le lauréat de l'épreuve en 2012 évoque aussi le cas de Tadej Pogacar (23 ans), double tenant du titre, porteur du maillot jaune et vainqueur des deux dernières étapes. Le Slovène a de l'appétit, et, selon Wiggins, son esprit peu partageur et son talent ne vont pas beaucoup plaire en France.

00:02:04, il y a 19 heures