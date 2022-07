Cyclisme

Chute de Jack Bauer en vidéo : pris en sandwich entre une moto et une voiture, le coureur de BikeExchange évite le pire

TOUR DE FRANCE - Jack Bauer a dû avoir très peur. Jeudi lors de la 18e étape, entre Lourdes et Hautacam, le coureur de l'équipe BikeExchange-Jayco a chuté, lors de la première moitié de la course. Derrière le peloton, encerclé par une moto et une voiture, il a percuté celle-ci, réussissant à maîtriser son gadin. Nils Eekhoff (DSM) est également tombé, dans ce rétrécissement. La séquence en vidéo.

00:02:48, il y a une heure