Deux cols de première catégorie étaient au menu de la 9e étape dimanche , mais la configuration du tracé comme la difficulté relative de ces deux montées ont débouché sur une course assez neutre entre les principaux favoris du Tour. Conséquence, peu de changements sur les hauteurs du classement général avant la journée de repos de lundi.

Malgré tout, cette étape a fait une victime : Daniel Martinez. Le Colombien, distancé dès le col de la Croix, a fini loin, très loin, à plus d'un quart d'heure des meilleurs. Conséquence, l'équipe INEOS Grenadiers, qui disposait de quatre options au classement général, vient d'en perdre une. Il ne reste "que" Geraint Thomas (3e), Adam Yates (4e) et Tom Pidcock (7e). Nairo Quintana (Arkea) en profite pour intégrer le Top 10.

David Gaudu (Groupama FDJ) et Romain Bardet (DSM) continuent eux de suivre le rythme. Les deux Français bouclent ce week-end toujours bien ancrés aux 5e et 6e places, à une vingtaine de secondes du podium environ. Devant, Tadej Pogacar conserve évidemment le maillot jaune devant Jonas Vingegaard. Le Slovène et le Danois ont même grappillé trois secondes supplémentaires à la concurrence sur la ligne d'arrivée à Châtel. A noter que Primoz Roglic s'approche du Top 10. Le Slovène est 11e.

L'autre victime du jour n'a rien perdu sur la route. Et pour cause, il n'a même pas eu le droit de prendre le départ. Guillaume Martin, testé positif au Covid-19, a été contraint de renoncer à la suite de ce Tour de France 2022. Le grimpeur français de l'équipe Cofidis occupait la 14e place. Toujours côté tricolore, Aurélien Paret-Peintre grimpe au 13e rang, Valentin Madouas au 18e et Thibaut Pinot, 24e, gagne près d'une dizaine de places après son échappée du jour, même si cela doit lui faire une belle jambe...

Le Top 15 au général

1. Tadej Pogacar UAE 2. Jonas Vingegaard Jumbo + 0'39" 3. Geraint Thomas Ineos + 1'17" 4. Adam Yates Ineos + 1'25" 5. David Gaudu Groupama + 1'38" 6. Romain Bardet DSM + 1'39" 7. Tom Pidcock Ineos + 1'46" 8. Neilson Powless Education F. + 1'50" 9. Enric Mas Movistar + 1'55" 10. Nairo Quintana Arkea + 2'13" 11. Primoz Roglic Jumbo + 2'52" 12. Aleksandr Vlasov Bora + 3'12" 13. Aurélien Paret Peintre AG2R + 3'31" 14. Damiano Caruso Bahrain + 3'40" 15. Alexey Lutsenko Astana + 4'58"

