Vous voulez une mauvaise nouvelle ? Il n'y aura, a priori, aucun suspense samedi lors du contre-la-montre vers Rocamadour. Le maillot jaune ? Plié. Le podium ? Connu, et dans l'ordre. L'arrivée au sommet d'Hautacam, dernière grande ascension de ce Tour 2022, a figé pour de bon les positions sur les hauteurs de la hiérarchie.

Jonas Vingegaard, en s'imposant dans la station pyrénéenne, a repris, bonifications comprises, une minute et huit secondes à son rival Tadej Pogacar, distancé dans les derniers kilomètres. Au classement général, le Danois possède désormais 3'26" de marge. Plus qu'il n'en faut avant le dernier contre-la-montre. Derrière, les écarts deviennent abyssaux puisque Geraint Thomas, toujours tranquillement installé à la troisième place, rend maintenant huit minutes au maillot jaune.

Si le podium était inaccessible, David Gaudu a tout de même fait une belle opération jeudi. Le grimpeur breton a pris une 5e place méritoire au sommet à Hautacam. Il a surtout distancé Nairo Quintana, son adversaire direct au général, pour se hisser au 4e rang. Derrière lui, un trio composé de Quintana, Louis Meintjes et Alexander Vlasov, respectivement à 2'20", 2'38" et 3'05" du leader de la Groupama - FDJ, qui devrait donc, sauf catastrophe, finir au pied du podium à Paris. L'équipe de Marc Madiot réussit d'ailleurs un sacré Tour : Valentin Madouas monte à la 12e place, et Thibaut Pinot intègre le Top 15 (15e).

En revanche, Romain Bardet a poursuivi ses Pyrénées en mode yoyo. A la dérive mardi, bien requinqué mercredi à Peyragudes, il a rapidement lâché prise jeudi. Il s'est accroché pour finir à la 17e place de l'étape, mais il recule à nouveau au classement général, de deux crans, pour se retrouver 8e. Bardet devrait vivre un chrono tranquille samedi : il navigue trop loin de Vlasov, deux minutes devant, pour espérer améliorer sa position, et Alexey Lutsenko, son premier poursuivant, est quatre minutes derrière.

Le Top 15 du général

1. Jonas Vingegaard Jumbo-Visma 2. Tadej Pogacar UAE Team Emirates +3'26" 3. Geraint Thomas Ineos Grenadiers +8'00" 4. David Gaudu Groupama-FDJ +11'05" 5. Nairo Quintana Arkea - Samsic +13'25" 6. Louis Meintjes Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +13'43" 7. Aleksandr Vlasov Bora - Hansgrohe +14'10" 8. Romain Bardet DSM +16'11" 9. Alexey Lutsenko Astana +20'09" 10. Adam Yates Ineos Grenadiers +20'17" 11. Enric Mas Movistar +24'08" 12. Valentin Madouas Groupama-FDJ +33'34" 13. Bob Jungels AG2R Citroën +42'23" 14. Neilson Powells Education First +44'58" 15. Thibaut Pinot Groupama-FDJ +46'09"

