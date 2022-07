Il suffit de se pencher sur la carte et le parcours des étapes pour comprendre pourquoi on aime à ce point le Tour de France. On plonge dans les noms des communes, on recense les départementales, on est déjà sur les routes alors que la course n'est pas encore partie. Le Tour nous renvoie à des souvenirs, des paysages, des personnages. Les noms des lieux traversés y apparaissent comme autant de madeleines de Proust. C'est Lagarde et Michard, Vidal de La Blache, Malet et Isaac réunis, plus la télévision, l'hélicoptère et les drones au-dessus du peloton. Suivez le guide !

1re étape

Dès l'ouverture de cette 109e édition, à Copenhague, on a ressorti les Contes d’Andersen quand les coureurs sont passés à proximité de la Petite sirène, qui les a regardés depuis le quai de Langelinie (kilomètre 9,2). C'est sur le boulevard Hans-Christian Andersen qu'avait été placée la ligne d'arrivée du contre-la-montre. Dommage qu'Elseneur soit un peu loin de la capitale danoise, car on aurait bien relu aussi Hamlet.

Copenhague, ville départ du Tour et capitale mondiale du vélo

4e étape

Retour en France, ce 5 juillet. Dunkerque, sa plage interminable, la déroute alliée de 1940, les Anglais qui rembarquent en catastrophe pour pouvoir continuer la guerre de chez eux, le film spectaculaire de Christopher Nolan mais aussi Jean-Paul Belmondo dans Week-end à Zuydcoote. Juste avant l’arrivée à Calais, c’est Sangatte, synonyme de migrants, de misère, de morts en mer. D’Artagnan prenait moins de risques en embarquant tout près d’ici dans Les trois mousquetaires pour aller récupérer à Londres les ferrets d’Anne d’Autriche et combattre Milady.

5e et 6e étapes

Cap sur les batailles ! Les organisateurs nous ont gâtés : Bouvines (kilomètre 20), victoire de la France de Philippe Auguste. Puis Azincourt (kilomètre 110) pendant la guerre de cent ans : déroute face aux Anglais, six mille morts côté français, 600 côté anglais. Le lendemain, rebelote avec Rocroi (kilomètre 77), une victoire sur les Espagnols. On nous a épargné Crécy, où la France fut écrasée en 1346. Cap sur l’est en passant par Charleville-Mézières, le temps de réciter deux vers de Rimbaud dont c’est la ville natale ("Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit") et c’est Sedan au kilomètre 125.

Sedan et sa forteresse où des centaines de soldats français, dont mon père, furent entassés en mai 1940, contraints d’aller passer la guerre comme prisonniers au fin fond de l’Allemagne. A l'arrivée à Longwy, souvenirs de la sidérurgie française disparue, dans une circonscription de Meurthe-et-Moselle où l'on vient d’élire un député de la NUPES.

Le profil de la 5e étape : La journée des pavés et de tous les dangers

7e étape

Parfois, c’est un son qui titille la mémoire. Granges-sur-Vologne (kilomètre 86) évoque Lépanges-sur-Vologne de sinistre mémoire, où mourut le petit Grégory. Cold Case. Tiens, juste avant, c'est Rambervillers (kilomètre 58). J'y avais assisté à une réunion de campagne de Philippe Séguin en 1997. Jacques Chirac venait de dissoudre l'Assemblée nationale et Séguin, comme toujours, n'était pas optimiste. Il avait ses raisons.

8e et 9e étapes

Arbois, Lac-des-rouges-Truites, Morbier, Epagny-Gruyères : il y a de la gastronomie dans l’air. On s'imagine au bord du lac Léman, sur une terrasse face à la beauté du lac. En son temps, Antoine Blondin indiquait "verres de contact" sur ses notes de frais. Les suiveurs étaient moins sérieux qu'aujourd’hui et les journaux plus riches …

10e, 11e et 12e étapes

Quand on arrive dans les Alpes, les souvenirs sont plus proches de la course elle-même que de l’histoire de France. En haut du Galibier, deux jours de suite, reconnaissance éternelle à Henri Desgrange, le fondateur du Tour, en passant devant sa stèle. En haut de l’Alpe d’Huez, un anniversaire : en 1952, il y a soixante-dix ans, Fausto Coppi sortit vainqueur de la première ascension aux vingt-et-un virages. La légende ne faisait que commencer.

13e étape

Vizille (kilomètre 27), doublement historique : la ville fut l'un des berceaux de la Révolution française puis un haut-lieu de la résistance en 1940-45. Treize kilomètres plus loin, c'est Grenoble. Ses élus n'ont pas toujours eu des mots très tendres pour le Tour. Mais c'est aussi l'une des villes Compagnon de la Libération. "A bien mérité de la patrie", avait dit de Gaulle en venant la décorer le 5 novembre 1944.

14e étape

Parenthèse politique : Yssingeaux (kilomètre 50) devint célèbre grâce à son maire et multi-ministre Jacques Barrot, qui fut un centriste travailleur et pétillant. Au Puy-en-Velay (kilomètre 85), un souvenir de presque-lynchage : le 4 décembre 2015, trois jours après l’incendie de la Préfecture de la Haute-Loire, des "Gilets jaunes" surexcités tentèrent de s'en prendre à la voiture d’Emmanuel Macron. "Crève sur la route !", cria une manifestante. "Ils me tueront peut-être d'une balle, mais pas d'autre chose", confia au retour le président à ses collaborateurs.

A l'arrivée de l'étape à l'aérodrome de Mende, on coupera en deux les souvenirs : moitié pour la victoire d'étape de Laurent Jalabert le 14 juillet 1995, moitié pour l'envol final en planeur de Bourvil et Louis de Funès dans La grande vadrouille, avec cette inoubliable réplique : "y’a pas d’hélice hélas, c’est là qu’est l’os".

15e étape

Faut-il oublier Tarascon-sur-Ariège (kilomètre 97) ? En 1998, les coureurs choisirent de s’asseoir par terre sur la ligne de départ, mettant en retard la course de deux heures. Richard Virenque et les Festina avaient quitté le Tour, la police avait débarqué dans l’hôtel de l’équipe de TVM, les reporters se mettaient à faire les poubelles des équipes. Oublions pour mieux prendre le chemin des Pyrénées.

19e étape

Quand le peloton passera à Valence-d’Agen (kilomètre 105), Bernard Hinault pensera peut-être à la grève qu’il avait menée le 12 juillet 1978 : les coureurs avaient franchi à pied la ligne d’arrivée. Motif : cadences infernales et trop de transferts. Pas sympa pour le public. Au maire de la ville, Jean-Michel Baylet, tout puissant patron de La Dépêche du midi, le "blaireau" dira quelques années plus tard : "De quoi te plains-tu ? Si nous n’avions pas fait grève, ton bled, personne ne le connaîtrait !" Pas faux.

Au kilomètre 147, la traversée de Montcuq, devenue en 2016 Montcuq-en-Quercy-Blanc, suscitera les plaisanteries habituelles et le sketch de Daniel Prévost au Petit rapporteur fera du "like" sur les réseaux sociaux.

21e étape

C’est la dernière et elle sera royale, comme il se doit. Et même impériale puisque passant à Rueil-Malmaison, et pourquoi pas résistante en apercevant le Mont-Valérien. Puis ce sera le quasi traditionnel passage devant le château de Versailles. Dans Paris, le passage au jardin du Luxembourg nous rappellera que le Sénat, s'il est républicain (et très important quand ça tangue du côté de l'Assemblée nationale), est installé dans ce qui fut le palais de Marie de Médicis. Cap sur le Louvre, demeure royale avant d’être le plus grand musée du monde où, peu à peu, reviennent les touristes.

Quant aux Champs-Élysées, on n'est plus tout à fait sûr que ce soit la plus belle avenue du monde mais ils sont partie intégrante du Tour depuis 1975. Au passage des coureurs sur la ligne d'arrivée, quand la patrouille de France passe au-dessus du peloton en crachant son panache bleu-blanc-rouge, quiconque se trouvant dans la caravane affirmerait ne pas avoir la chair de poule serait un petit menteur.

Pogacar Crédit: Getty Images

