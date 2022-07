Cyclisme

David Gaudu, avant la 18e étape du Tour de France : "On n'est pas à l'abri que Pogacar dégoupille à 80 km de l'arrivée"

TOUR DE FRANCE - Tadej Pogacar va-t-il attaquer de loin, jeudi lors de la 18e étape du Tour, entre Lourdes et Hautacam ? David Gaudu, 5e du classement général, y croit. Le Français imagine le double tenant du titre jouer son va-tout, pour renverser Jonas Vingegaard. Pour Gaudu, l'objectif est de rester dans le Top 5, le podium n'est plus accessible à ses yeux. Son interview au départ de la course.

00:01:38, il y a une heure