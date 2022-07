David Gaudu est touché mais pas encore coulé. Le Français a été un des premiers à céder parmi les candidats au podium jeudi dans la montée finale de l'Alpe d'Huez, à environ six kilomètres du sommet. A l'arrivée, il décroche légèrement au classement général . Pas en termes de place, puisqu'il reste en 7e position, mais son retard sur les candidats au podium s'est accru. Pour autant, en cédant moins d'une minute sur la ligne au trio Vingegaard - Pogacar - Thomas, il est très loin d'avoir sombré.

Mais il s'en veut, le Breton. Avec toute sa spontanéité, il était en colère contre lui-même sitôt bouclée cette dernière grande bataille alpestre. "Ça fait chier, je n'ai pas confiance, a-t-il lancé d'emblée devant les micros. J'ai peur d'exploser, du coup, je monte à mon rythme alors que je peux peut-être les accrocher devant. Donc là, je suis déçu." Un mal qui, selon lui, trouve sa source dans sa peur du fameux jour sans. Celui qu'il avait connu l'an dernier sur le Tour lors de l'étape du Ventoux, ou beaucoup plus près de nous : "Je manque un peu de confiance depuis la dernière étape du Dauphiné où j'avais explosé."

Lors de l'étape du Granon, David Gaudu avait été salué pour sa maîtrise des événements. Une excellente gestion. Pas d'affolement. Peut-être pas assez, finalement. S'il veut réellement viser le podium, le leader de l'équipe Groupama-FDJ devra sortir un moment ou un autre d'une forme de zone de confort et se lâcher. Pour savoir, vraiment, ce qu'il a dans le ventre et accompagner les meilleurs. Histoire de ne pas partir avec des regrets, comme en ce 14 juillet.

C'est d'autant plus dommage que parmi les favoris, personne n'a fini plus vite que lui. "J'ai fini fort les deux derniers kilomètres, confirme-t-il. C'est pour ça qu'il y a de la déception. J'ai l'impression qu'on a raté le coche aujourd'hui. C'est comme ça. Ce n'est pas une super journée, mais ce n’est pas la pire qu’on ait connue non plus." "David doit réapprendre à gérer ces situations, estime de son côté le directeur sportif Philippe Mauduit. Mais ce n'est pas très grave au vu de ce qui nous attend dans les jours à venir. Il sait qu'il peut accompagner les meilleurs."

Un peu prisonnier de son classement, David Gaudu sait qu'il ne bénéficiera d'aucune marge de manœuvre pour viser une victoire d'étape. Le succès de son Tour 2022 dépendra donc selon toute vraisemblance de son classement final. "David est encore dans le match, rappelle Thibaut Pinot, qui pourrait jouer un rôle plus important auprès de lui dans cette seconde moitié de Tour. Il reste les Pyrénées, de grosses étapes, il doit continuer de faire ce qu'il fait jusqu'à Paris." Avec la même constance, mais aussi un soupçon de grinta et d'audace en plus, donc.

Mais Gaudu n'est pas résigné. D'une certaine manière, son mécontentement du jour est peut-être une bonne nouvelle, s'il agit comme une prise de conscience. "Ce n'est pas terminé, se convainc le grimpeur finistérien. Ce n'est que la deuxième étape (de très haute montagne, NDLR). Il ne faut pas céder à la panique. Je sais qu'en troisième semaine, en général, j'ai des bonnes sensations. On va essayer de bien récupérer et mettre le cap sur la troisième semaine." Il finit même par dire : "La confiance va revenir toute seule." Le feu d'artifice est peut-être juste retardé de quelques jours.

