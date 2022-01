Thibaut Pinot n'en a pas fini avec le Tour de France. Alors que son aventure de 2019 l'avait laissé meurtri, que ses espoirs en 2020 avaient été douchés dès la première étape et qu'il n'était pas présent en 2021, le Franc-Comtois sera de retour en 2022 aux côtés de David Gaudu. Marc Madiot, le manager général de Groupama-FDJ, a annoncé un objectif élevé pour le duo qui visera ni plus ni moins que le podium. "Ceux qui l'ont fait les années précédentes n'ont pas grand chose de plus que nous si ce n'est la volonté", a martelé un Madiot mécontent des résultats des siens sur les grands tours la saison passée.

L'année 2021 de la Groupama-FDJ n'a pas été à la hauteur des attentes de Marc Madiot qui l'a martelé ce mardi lors de la présentation de l'équipe. Aussi, l'année 2022 sera jugée à l'aune des résultats sur les courses de trois semaines. C'est pourquoi sur le Tour de France, le manager français a des ambitions élevées. David Gaudu et Thibaut Pinot, qui seront donc les fers de lance de l'équipe française en juillet, se partageront le leadership. Le premier a ainsi assuré que "la course décidera" de qui sera le leader. "Ce sera la force de notre équipe", a insisté le Breton qui monte en puissance. En 2021, il a notamment pris la 3e place de Liège-Bastogne-Liège et la 11e du classement général du Tour. Gaudu avait ces dernières semaines fait part de ses envies de participer au Giro mais son équipe le préfère sur le Tour. Sa saison débutera au Tour d'Algarve puis il disputera Paris-Nice.

Pour ce qui est de Thibaut Pinot, l'annonce d'un objectif très élevé est sans doute rassurant quant à son état de forme. Le 3e du Tour de France 2014 a lutté toute la saison 2021 pour retrouver un physique et surtout oublier ses problèmes de dos nés de sa chute à Nice sur la première étape de la Grande Boucle 2020. En grande difficulté sur les six premiers mois de la saison dernière, Pinot est redevenu petit à petit un coureur qui tente de compter dans le peloton. Jusqu'au Tour, Pinot se concentrera sur les courses par étapes puisque son programme passera par le Tour des Alpes Maritimes et du Var, Tirreno-Adriatico, le Tour des Alpes, le Tour de Romandie et le Tour de Suisse. Ses premières apparitions seront scrutées pour savoir si effectivement le podium du Tour peut être un objectif pour celui qui avait fait rêver la France de juillet il y a deux ans.

