Cyclisme

Jasper Philipsen joue le maillot vert : il a devancé Wout van Aert au sprint intermédiaire lors de la 8e étape du Tour

TOUR DE FRANCE - Jasper Philipsen est intéressé par le classement par points. Le sprinteur d'Alpecin-Deceuninck a pris la première place du peloton ce samedi lors du sprint intermédiaire de la 8e étape. Juste devant Wout van Aert, maillot vert, 5e, un trio ouvrant la route, entre Dole et Lausanne. Philipsen prend ainsi 2 points au Belge. Il en compte 112 de retard et est 4e dans la course au vert.

00:02:26, il y a 17 heures