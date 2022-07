Renversant. A l’issue d’une 11e étape de légende, qui a vu les Jumbo-Visma passer à l’action dès le Télégraphe, à près de 70 km de l’arrivée, Tadej Pogacar n’est plus le leader du Tour de France. D’abord impassible face aux attaques incessantes des jaune et noir, le Slovène a subitement craqué dans les cinq derniers kilomètres et concédé trois minutes, bonifications comprises, à Jonas Vingegaard, vainqueur en solitaire en haut du terrible Granon.

Une immense claque pour le double vainqueur du Tour, qui pointe désormais à 2’22" et recule même au 3e rang du classement général. Troisième de l'étape ce mercredi, Romain Bardet (DSM) est le dauphin de Vingegaard, à 2’16". Complètement fou.

Roglic, l'équipier

Le Tour a basculé dans des proportions difficilement imaginables dès la première grande journée dans les Alpes. Le spectacle était grandiose, franchement, et on peut remercier les Jumbo-Visma pour cela. L’équipe néerlandaise a usé de son impressionnante armée pour faire sauter la banque loin de l’arrivée et empocher finalement le jackpot. Un chef-d'œuvre collectif. Elle a posé ses premiers bâtons de dynamite dans la plaine, en envoyant dans l’échappée deux éclaireurs, Christophe Laporte et Wout van Aert.

Dans la deuxième partie de l’ascension du Télégraphe (1re catégorie), Tiesj Benoot a attaqué avec Primoz Roglic dans sa roue, obligeant Pogacar à réagir une première fois, le début d’une mise à mort qui ne se concrétisera que bien plus tard. Au passage du col, à 68 km du but, Roglic a passé une seconde couche en retrouvant, sitôt la descente entamée, Christophe Laporte, qui s’était laissé distancer de l’échappée. Une joli coup tactique. Pogacar est encore revenu, et il n’y avait plus que Vingegaard et Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) pour les accompagner.

Corrida dans le Galibier

Après la courte descente du Télégraphe, Roglic et Vingegaard ont multiplié les coups de canif, l’un après l’autre, pour entailler les flancs de Pogacar. Le maillot jaune a bien tenu sa garde, et il a même tenté un uppercut pour mettre K.-O. ses deux assaillants, en vain. Un peu plus haut, après le Plan Lachat, Pogacar a accéléré au train et seul Vingegaard a pu s’accrocher, Roglic payant déjà la note de sa témérité.

Bardet a été le premier à revenir dans la descente, et la plupart des favoris en ont fait de même dans le long faux-plat descendant menant à Saint-Chaffrey. David Gaudu (Groupama-FDJ) était de ceux-là. Parfaitement encadré par Michael Storer et Valentin Madouas, le Breton a également joui du travail de Wout van Aert, qui s’était laissé décrocher pour venir en aide à Roglic et lui permettre de revenir sur le groupe maillot jaune, fort d’une vingtaine d’unités au pied du Granon.

Gaudu a déposé Pogacar

Gaudu a lâché prise dès les premiers mètres de la montée finale, une vacherie de 11,3km à 9,2 % de moyenne qui n’avait été empruntée qu’une seule fois en 1986. Mais gestion d’expert ou jambes subitement retrouvées, le Breton a fini par prendre la 5e place de l’étape, à 2’04” de Vingegaard. Dans sa remontée des morts, il avala un Pogacar à la dérive, incapable quelques minutes plus tôt de répondre à l’attaque de Bardet puis surtout celle de Vingegaard, à 5km de l’arrivée. Le maillot jaune a lâché finalement 2’51" à Vingegaard. Un énorme coup de massue sur la caboche du Slovène à la veille d’une autre immense journée dans les Alpes, avec le Galibier (dans l’autre sens), la Croix de Fer et l’arrivée à l’Alpe d’Huez.

Vingegaard endosse pour la première fois de sa carrière le maillot jaune et possède un matelas plutôt confortable. Outre Bardet (2'16") et Pogacar (2'16"), il compte 2’26” sur Geraint Thomas et 2’37” sur Nairo Quintana. Premier à passer à l’offensive dans le Granon, Quintana a pris la 2e place de l’étape en étant le seul à lâcher moins d’une minute au Danois (59”). Il y a eu, durant la montée finale, deux hommes d’Arkéa-Samsic en tête de course. Grand animateur au sein d’une échappée de vingt coureurs qui s’était formée avant les Lacets de Montvernier (2e catégorie), Barguil s’est offert un long baroud en solitaire.

Le numéro de Barguil

Le Breton avait des jambes de feu. Il est passé seul en tête au Galibier, remportant ainsi le Souvenir Henri Desgrange, et il a longtemps espéré pouvoir aller au bout. Il avait alors près de cinq minutes d’avance. Mais le groupe maillot jaune a effectué un gros rapproché dans la vallée de Serre-Chevalier grâce à Wout van Aert. Au pied du Granon, l’écart était insuffisant pour rêver (3’30”). Dixième de l’étape et combatif du jour, Barguil se place au 4e rang du classement de la montagne (30 pts), toujours dominé par Simon Geschke (Cofidis), 2e au Galibier. Une nouvelle journée importante s’annonce dès jeudi. Pour les pois et pas seulement. Le premier opus du diptyque alpin a accouché d'un spectacle dingue, somptueux. Vivement le second acte !

