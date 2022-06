On a l’habitude d’essayer de décortiquer la communication de Julian Alaphilippe. Il aime souvent se présenter comme un outsider, mettre en avant son équipe. Mais lors de la course en ligne des Championnats de France ce dimanche à Cholet , son absence d’ambition de victoire ne souffrira pas d’une grande défiance, du côté de l’opinion publique et du peloton. Le double champion du monde en titre est en reprise, avec un Tour de France (1-24 juillet) encore flou dans sa ligne de mire.

Le 24 avril dernier, sa sévère chute dans un fossé a marqué les esprits, dont ceux d’un Romain Bardet qui a tenté de lui venir en aide. Mais elle a surtout marqué son corps. Julian Alaphilippe a quitté la route de Liège-Bastogne-Liège victime d’un hémopneumothorax et de multiples fractures. A tel point que la Doyenne, son premier grand objectif en 2022, a hypothéqué le second. Depuis des semaines, la participation du puncheur de 30 ans au Tour est en suspens.

Bardet est venu en aide à Alaphilippe après sa chute

"Il y a plusieurs options"

"Je souhaite faire le Tour, bien sûr, mais il y a l'inconnue sur ma condition et puis la sélection se passe aussi plus haut", a-t-il déploré ce vendredi, comme rapporté par l’AFP, à une semaine du coup d’envoi de la Grande Boucle, à Copenhague. Alaphilippe n’écarte pas l’hypothèse d’une prudente révision de son programme : "Il y a plusieurs options, me mettre sur le Tour, ça peut être bien, ou prendre plus de temps pour que je revienne correctement."

"J'ai repris mon rythme sans forcément vouloir suivre les autres", décrit celui qui avait enflammé le Tour de France 2019, concernant son retour à l’entraînement. Un stage l’a revigoré : "Si je me réfère à ce que j'ai pu faire comme travail pendant ce long stage, je suis content." Mais un pépin de santé a noirci le tableau, pour celui qui compte six bouquets en cinq participations au "TDF" : "Je suis tombé malade quelques jours après (...) C'est aussi ça, un peu, l'incertitude."

Besoin de doublement se rassurer

Alaphilippe est en quête de sensation. Dans les jambes. Dans la tête. "Ce n'est pas que j'ai peur, mais je l'ai vu dans certaines descentes, certaines choses ont peut-être un peu changé (…) Je ne pense plus à la chute, mais je n'ai pas recouru donc je ne sais pas comment ça va se passer dans le peloton, quand ça va descendre vite ou quand il y aura des coups de frein. Ce sont peut-être des choses qui vont paraître bizarres au début." D’où l’importance des "France" : "C'est pour ça aussi que je suis là, pour reprendre des automatismes."

"Alaf" pourrait être d'un précieux soutien pour Rémi Cavagna et Florian Sénéchal, dimanche. Puis, selon l’AFP, la composition de Quick-Step Alpha Vinyl pour la grand-messe de juillet sera annoncée en début de semaine prochaine. Outre la présence, ou non, de Julian Alaphilippe, le choix du sprinteur Fabio Jakobsen plutôt que de Mark Cavendish, co-recordman du nombre d’étapes remportées sur le Tour de France avec Eddy Merckx (34), attend confirmation.

