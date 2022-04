En raison des règlements de l'UCI, la team Jumbo-Visma (masculine et féminine) a dû innover pour le maillot qu'elle arborera lors du Tour de France 2022. Pour cela, la formation néerlandaise, dont le design actuel ressemble au maillot jaune, s'est inspirée des plus grands peintres de l'histoire de ce pays d'Europe du Nord, Rembrandt, Johannes Vermeer, et Vincent van Gogh. Le cuissard, les chaussettes, les gants et la casquette de course seront aussi assortis à ce maillot new-look.

"L'année dernière, nous avons sorti notre premier maillot Tour de France en édition spéciale avec AGU. Nous avons permis à nos fans de faire partie de notre voyage en ajoutant leur nom à notre maillot officiel. Cela nous a donné l'inspiration pour aller encore plus loin cette année. C'est excitant de voir que nous avons pu développer un maillot inspiré de trois maîtres néerlandais. C'est l'exemple parfait de notre héritage et de nos objectifs futurs", s'est réjoui Richard Plugge, le manager général de la team Jumbo-Visma.

