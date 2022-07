Cyclisme

La chute de Caleb Ewan en vidéo, alors que son équipe Lotto Soudal roulait lors de la 13e étape du Tour de France

TOUR DE FRANCE - Patatras. Lotto Soudal menait la chasse, dans le peloton, quand son sprinter Caleb Ewan a chuté, lors de la 13e étape. L'Australien est tombé à un peu plus de 70 bornes de l'arrivée à Saint-Etienne, dans un virage. Il s'est relevé et il reste en course. La séquence en vidéo. Le Tour de France est à regarder en direct sur Eurosport du 1er au 24 juillet 2022.

00:01:48, il y a 23 minutes