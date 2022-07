LE FAIT DU JOUR

L’avènement d’un grand grimpeur, voire la naissance d’un grand coureur. Jonas Vingegaard a ponctué avec maestria une remarquable manœuvre collective de la Jumbo-Visma, au sommet du Granon. On savait qu’il avait dans les jambes de quoi réaliser des performances mémorables, sur la Grande Boucle. Mais cela restait du domaine du fantasme. La réalité a frappé , mercredi, lors de cette 11e étape fantastique.

Vingegaard a empoché son premier bouquet dans l'épreuve, pris les commandes du classement général et bousculé nombre de certitudes quant à la toute-puissance de Pogacar. On se doutait que le premier grand rendez-vous en montagne rebattrait les cartes. Il a fait plus que ça et c’est maintenant la capacité de réaction de "Pogi" que l’on attend de juger. Ce n’est pas seulement dû au talent d’un Danois de 25 ans, mais pour ce dernier, il y aura un avant et un après.

L'étape et le maillot jaune : l'arrivée victorieuse de Vingegaard qui a repris 3 minutes à Pogacar

LE GRAND PERDANT

Tadej Pogacar. Qui d’autre ? L’ogre slovène est passé du prédateur à la proie en un claquement de doigt, ce mercredi. On voulait savoir s’il avait un rival à sa taille, dans cette Grande Boucle. On est fixé et on regarde la suite avec impatience. Passé du premier au troisième rang, le chef de file d’UAE Emirates a une revanche à prendre, et 2’22" à récupérer.

L’IMAGE

Primoz Roglic et Jonas Vingegaard qui attaquent, incessamment, Tadej Pogacar, à 60 bornes de l’arrivée. Entre le sommet du Télégraphe et le pied du Galibier, le duo de la Jumbo-Visma a tenté de faire vaciller le maillot jaune, qui a répondu à toutes les offensives. Geraint Thomas faisait partie de ce quatuor royal. C’est bien plus tard que le double tenant du titre a "explosé".

L'incroyable passe d'armes : Vingegaard, Roglic et Pogacar s'attaquent dans le Galibier

On a aimé

Le scénario. Alors que le Granon, épilogue si imposant, aurait pu les inciter à l’apathie, Vingegaard et son équipe ont pris le risque de bousculer "Pogi", très tôt. Tant mieux pour le spectacle, et leur audace a, qui plus est, été récompensée.

L’obstination et la gestion de David Gaudu. Le leader de la Groupama-FDJ a perdu le contact avec le groupe des ténors dès le Galibier. Il comptait alors 2 minutes de retard sur Pogacar… qu’il a finalement doublé dans le final.

Le travail de la formation de Gaudu, pour lui permettre de rester dans le jeu. Si le grimpeur français a été brillant de persévérance, il a aussi été bien soutenu par Michael Storer et Valentin Madouas.

Le départ, façon cyclo-cross, de Wout van Aert et Mathieu van der Poel. Enfin une offensive commune des deux meilleurs ennemis dans ce 109e Tour. La première, la dernière.

Voir Romain Bardet dans un tel état de forme et 2e du classement général. Ses espoirs de podium évanouis, lors du dernier Giro, renaissent sur la Grande Boucle.

Van der Poel - Van Aert, un duo de stars fait le départ

On n’a pas aimé

L’aspect cruel du dénouement de l’échappée de Warren Barguil. Le "Wawa" de 2017 a failli ressusciter mais il a vu passer l’avion Vingegaard à quatre bornes du pinacle du Granon. C’est le vélo. C’est moche autant que c’est beau.

Le Tour de France de Mathieu van der Poel, qui a abandonné ce mercredi . Il a été fantomatique. C’est un regret, pas une critique.

La décla

Tadej Pogacar :

J’ai perdu 3 minutes aujourd’hui, peut-être que je vais gagner 3 minutes demain

Pogacar : "J'ai perdu trois minutes aujourd'hui, peut-être que j'en reprendrai trois demain"

Trois stats à retenir

5. Le nombre de Français présents dans le top 15 au Granon. Derrière Bardet (3e) et Gaudu (5e), on trouve Barguil (10e), Latour (11e) et Madouas (14e). Une belle prestation d’ensemble pour cette première grande journée en montagne. De quoi espérer pour la suite, alors que la série des étapes sans victoire tricolore s’étend désormais à 31.

57. Si Vingegaard compte plus de deux minutes de marge sur son premier poursuivant, les places sur le podium se tiennent . Si Vingegaard compte plus de deux minutes de marge sur son premier poursuivant, les places sur le podium se tiennent dans un mouchoir de poche . Il n’y a que 57 secondes entre le 2e, Bardet, et le 7e, Gaudu. Soit six hommes en moins d’une minute. En revanche, le trou est fait derrière Gaudu, Vlasov (8e) accusant plus de quatre minutes de retard sur le Français.

11. Les minutes concédées par Primoz Roglic au Granon. Désormais hors-jeu au général, le Slovène était pourtant dans le groupe maillot jaune au pied de la montée finale. Il a lâché en moyenne une minute par kilomètre. Malgré son retard, il s’est classé 20e de l’étape. Un témoin des écarts énormes générés ce mercredi.

Vingegaard, maillot jaune ému : "C'est difficile de mettre des mots sur ce qu'il vient de se passer"

Juste pour savoir…

Messieurs, on remet ça demain ?

Depuis combien de temps n’avait-on pas assisté à une si belle étape de montagne sur le Tour ?

Comment les non-grimpeurs ont vécu cette journée ?

L'Alpe d'Huez, lieu de revanche de Pogacar ? La carte de la 12e étape en images

Le quiz

La réponse au quiz de la veille : le Tour de France n'était plus passé par le Granon depuis 1986.

Le quiz du jour : lequel de ces grands champions ne s’est jamais imposé à l’Alpe d’Huez, théâtre de l'arrivée de la 12e étape ce jeudi ?

Fausto Coppi

Jacques Anquetil

Bernard Hinault

Joop Zoetemelk

Marco Pantani

Le sondage

JONAS VINGEGAARD VA-T-IL REMPORTER LE TOUR DE FRANCE 2022 ? Oui Non

