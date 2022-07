Cyclisme

Le soir de la victoire de Tadej Pogacar, la Super Planche des Belles Filles a déjà enlevé ses habits de lumière : vidéo

TOUR DE FRANCE - Vendredi après-midi, Tadej Pogacar a remporté la 7e étape de la Grande Boucle, au sommet de la Super Planche des Belles Filles, devant Jonas Vingegaard. Pour triompher, il a sprinté au pinacle d'une ultime rampe non bitumée. Quelques minutes plus tard, en début de soirée, il n'y avait déjà plus de route. Illustration avec cette vidéo de Bernhard Eisel, consultant pour Eurosport.

00:00:12, il y a 18 heures