"Mon frère est allé faire son footing. Il s’est fait percuter par un véhicule et il est décédé. Je le garde toujours en pensée. Mon objectif ultime de carrière c’est de gagner une étape du Tour de France en son honneur." Hugo Houle a accompli cet "objectif ultime", ce mardi à Foix, dix mois après l’avoir exprimé dans Bistrot Vélo. Le coureur canadien de l’équipe Israel - Premier Tech s’est imposé en solitaire, visage déformé par l’émotion, après avoir ouvert la route, seul, pendant près d’une quarantaine de bornes.

Ce levier de motivation ô combien puissant a sans doute compté. Pas forcément quand il a distancé ses compagnons d’échappée, pour prendre de l’avance avant l’ultime ascension du jour, et potentiellement favoriser les desseins de son coéquipier et compatriote Michael Woods (3e). Mais plutôt quand il a surpris, par sa résistance exceptionnelle, dans les forts pourcentages du terrible Mur de Péguère. Là, il a dû puiser au plus profond de sa détermination, pour porter son solide gabarit au pinacle.

Le compte-rendu

Houle est un rouleur sérieux, un équipier "passe-partout", qui se débrouille sur tous les terrains… mais qui n’excelle sur aucun. Résultat : il ne gagne jamais, ou presque. Avant cette 16e étape du Tour, il ne comptait que deux succès, lors des Championnats du Canada du contre-la-montre. Le troisième est le fruit d’une quête d’une dizaine d’années, née de l'événement tragique intervenu en fin d’année 2012. Et il est fantastique, par bien des aspects.

Houle : "J'avais un rêve, je voulais gagner une étape du Tour pour mon frère décédé. On l'a fait"

Le grand perdant

Romain Bardet était confiant, au départ à Carcassonne, satisfait de la façon dont il avait rechargé les batteries lors de la dernière journée de repos du Tour. Sa performance a été aux antipodes de son discours rassurant. Distancé une première fois dans le Port de Lers, il a pris un éclat dans Péguère. Le voici à près de quatre minutes de la 3e place du classement général, occupée par Geraint Thomas.

"J’avais des frissons (…) c’est un jour terrible que je n’ai pas vu venir", a eu du mal à analyser un Bardet sans force à l’issue de cette étape qui le condamne quasiment dans la course au podium. Passé du quatrième au neuvième rang, il est dans une meilleure position pour adopter une attitude offensive lors des deux prochains jours. Mais il faudra pour cela qu’il retrouve un état physique compatible avec une telle stratégie.

Bardet : "J'étais super fébrile, c'était un calvaire"

L’image

Nils Eekhoff a pris un malin plaisir à "piéger" Wout van Aert, lors du sprint intermédiaire de cette 16e étape. Le Belge de la Jumbo-Visma paraissait serein, sûr que personne ne viendrait lui contester les points… sauf que le Néerlandais de la DSM ne l’entendait pas de cette oreille. Il a empoché la première place et les 1500 euros de prime qui vont avec (contre 1000 pour la deuxième).

Eekhoff a fait le sprint à Van Aert et ça n'a pas plu au maillot vert...

On a aimé

La journée d'Hugo Houle.

La triple attaque de Tadej Pogacar, dans le Port de Lers. Le double tenant du titre ne lâchera pas son sceptre sans combattre. Il l'a dit, il le prouve.

La persévérance de David Gaudu. Distancé dans le Mur de Péguère, il a réussi à réintégrer le groupe maillot jaune dans la descente. Les 10-15 secondes qu’il avait à boucher auraient pu se transformer en une minute s’il n’avait pas opéré la jonction assez vite. Il y est parvenu.

Le travail colossal de Sepp Kuss. Déjà précieux il y a deux ans en troisième semaine pour Primoz Roglic, le grimpeur américain sera peut-être déterminant pour Jonas Vingegaard. Mardi, il a en tout cas abattu un énorme boulot pour son leader danois. La brindille du Colorado a fait le show dans le Mur de Péguère, interdisant toute attaque de Tadej Pogacar. " Avec Wout van Aert, on a un gars qui fait du boulot pour trois ", avait dit le directeur sportif de Jumbo Visma Grischa Niermann après les abandons de Roglic et Kruijswijk. Il pourra en dire autant de Kuss.

Triple attaque dans le Port de Lers : Pogacar s'est excité, Vingegaard a répondu

On n’a pas aimé

Voir Bardet ainsi à la dérive.

La tactique de Movistar, fidèle à sa réputation. Autant, attaquer à plusieurs dans le Port de Lers, pour propulser Enric Mas, était cohérent. Autant, prendre les commandes du peloton avant la dernière montée du jour… pour voir ce même Mas accuser le coup, semblait bien moins logique.

Le calvaire vécu par Marc Soler, malade, lâché tôt par un peloton au petit trot, et arrivé hors délai.

La décla

David Gaudu (5e du général)

Il faudra une part de chance pour espérer monter sur le podium, parce que je sais que (Geraint) Thomas, sur le chrono, sur 40 km, ça va faire à peu près 2’30" voire 3’00"

Gaudu : "Il faudra une part de chance pour monter sur le podium à Paris"

Trois stats à retenir

2. Hugo Houle est le deuxième Canadien à remporter une étape du Tour de France. Le premier n’est autre que Steve Bauer, son directeur sportif, qui avait décroché un bouquet en 1988.

3. La formation AG2R Citroën ne compte plus que trois coureurs, après les retraits ce matin d’Aurélien Paret-Peintre et Mikaël Cherel, en raison du Covid-19.

399. Encore un effort, et Wout van Aert passera la barre des 400 points. Le maillot vert a encore grappillé 21 unités ce mardi. Son dauphin au classement par points est… Tadej Pogacar (182 pts).

Lavenu explique les forfaits de Paret-Peintre et Chérel : "C'est pour la santé du peloton"

Juste pour savoir…

Quand est-ce que Jonas Vingegaard va contrer Tadej Pogacar ?

L’arrivée à Peyragudes, ce mercredi, peut-elle être encore plus spectaculaire qu’en 2017 ? Revers de la médaille, on se demande si certaines velléités ne seront pas réfrénées par le vertigineux final au programme.

Valentin Madouas a terminé 2e ce mardi. Un Français fera-t-il mieux lors de ce Tour ? La question est récurrente, mais le temps commence à presser, pour le contingent tricolore.

Le quiz

La réponse au quiz de dimanche est : INEOS Grenadiers, seule équipe de la liste proposée à avoir gagné "seulement" une étape dans ce 109e Tour.

La question du jour : Qui avait pris le maillot jaune en 2017, lors de la victoire de Romain Bardet à Peyragudes ?

Le sondage

