Tadej Pogacar, tenant du titre, connaît tous ses adversaires. Aux 18 équipes du World Tour, les organisateurs ont ajouté quatre formations supplémentaires pour compléter le casting du Tour de France 2022 (du 1er au 24 juillet). Avec le règlement en vigueur depuis quelques années désormais, les deux meilleures équipes de la deuxième division la saison, à savoir l'Alpecin-Fénix de Mathieu van der Poel, et Arkéa-Samsic, sont automatiquement invités. TotalEnergies et B&B Hôtels ont été ajoutées comme en 2021.

Le casting du Tour de France 2022 sera donc le même qu'en 2021 à l'exception de Qhubeka NextHash qui a mis la clé sous la porte à l'issue de la dernière saison. De 23, le nombre d'équipes passe donc à 22 cette année. Pour la première fois de son histoire, le Tour de France partira de Copenhague avec un contre-la-montre de 13 kilomètres avant deux nouvelles étapes dans le pays scandinave. La suite se passera dans le nord de la France avec notamment la très attendue étape des pavés.

Selon le programme des différentes têtes d'affiche, Tadej Pogacar (UEA-Emirates) devrait affronter ses deux derniers dauphins, Primoz Roglic et Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) mais aussi le duo français, David Gaudu et Thibaut Pinot ou encore Jack Haig, Enric Mas, Nairo Quintana, Aleksander Vlasov, Rigoberto Uran et Miguel Angel Lopez. Le trio infernal, Julian Alaphilippe, Mathieu van der Poel et Wout Van Aert devrait lui aussi être au rendez-vous.

