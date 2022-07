Vingegaard va-t-il attaquer Pogacar au Granon ?

Laurent Vergne

Cette fois, la "vraie" montagne est là. Et quelle montagne ! Le col du Granon, peut-être le plus difficile de cette édition 2022, devrait effectivement constituer un terrain de jeu idéal pour attaquer Tadej Pogacar. Le profil du Granon convient sans doute très bien à Jonas Vingegaard. Pogacar a même adoubé son rival numéro un comme "le meilleur grimpeur du monde". C'est le bon moment pour le prouver.

Pourtant, je ne suis pas totalement convaincu qu'il tente une offensive de grande envergure face au maillot jaune. D'abord parce qu'il est encore au contact, à seulement 39 secondes, contre cinq minutes l'an dernier au même stade de la course. Il peut se dire "J'ai le temps". Sauf si le Slovène affiche une faiblesse manifeste qui pourrait l'inciter à sortir les crocs, l'homme fort de la Jumbo-Visma n'aura donc pas forcément l'envie de miser trop gros sur le Granon. Une escarmouche, peut-être. Les grandes manœuvres à huit ou dix kilomètres du sommet, c'est moins évident.

D'autant qu'il ne faut pas oublier que le menu du lendemain sera plus copieux encore avec le triptyque Galibier – Croix-de-Fer – Alpe d'Huez. C'est peut-être là que Vingegaard jouera, sinon son va-tout (ce sera plutôt pour Hautacam, sous réserve qu'il soit encore dans le coup), en tout cas sa carte maîtresse dans le massif alpin. Après tout, ce Tour n'entre réellement dans le dur qu'à partir de cette deuxième semaine. Paris est encore loin. La vraie bonne idée serait de lancer Primoz Roglic de loin, histoire de vraiment tester le maillot jaune et ses équipiers.

Julien Chesnais

Oui. S’il ne le fait pas ici, quand le fera-t-il ? La montée surplombant la vallée de Serre-Chevalier est l’un des rares terrains où le Danois peut jouer avec le Slovène, voire le dominer. C’est à mes yeux la plus dure de ce Tour (11,3km à 9,2%), intrinsèquement parlant, et deux facteurs accentuent plus encore sa difficulté. L’air y sera rare (2413m). Et il faudra franchir au préalable le Télégraphe et le Galibier, toit du Tour à 2642m. Si Pogacar n’a pas vraiment de faiblesse, l’altitude n’est pas forcément son point fort. On avait pu s’en rendre compte en 2020 à la Loze, où il était à la rupture dans la roue de Roglic. Même si, c’est vrai, Pogacar a changé de dimension depuis.

Je ne dis pas que Vingegaard va renverser le Tour mercredi et que Pogacar va s’écrouler en mode apoplexie. Mais qu’il inverse le rapport de force en lui reprenant une petite dizaine de secondes, j’y crois oui. Le désormais leader principal de Jumbo-Visma a pour l’instant fait un sans faute sur ce Tour 2022. Il n’a jamais lâché d’une cheville le Slovène depuis le grand départ au Danemark, hormis l’étape des pavés où Pogacar lui a pris 13 secondes en s’envolant quand son rival était retardé sur d’un incident mécanique.

Il a mangé son pain noir, et plutôt avec appétit, et je ne le vois pas retenir ses coups de fourchettes maintenant que le plat principal arrive. Il va attaquer, ne serait-ce que pour tâter les flancs du maillot jaune. Et si jamais ce ne sera pas le cas, je serai plutôt inquiet pour la suite du Tour et son suspense.

Gaudu ou Bardet, qui est le meilleur atout français ?

Laurent Vergne

Ils se suivent au classement et ne sont séparés que par une toute petite seconde. Alors que cette édition 2022 s'apprête à basculer dans sa seconde moitié, David Gaudu et Romain Bardet sont pour l'instant proches du sans-faute. Le duo Pogacar - Vingegaard navigue sans doute sur des hauteurs trop élevées pour eux. Mais derrière, le podium ne semble pas inatteignable. Le plafond du Breton de la Groupama-FDJ est sans doute plus haut que celui de son aîné. Pourtant, j'ai envie de miser sur Romain Bardet.

Plaçons-nous dans un scénario sans catastrophe ou une chute ou la maladie viendrait ruiner leurs chances. Le point d'interrogation, avec David Gaudu, tient à sa capacité à éviter le fameux "jour sans", celui qui oblige à jeter à la poubelle toute ambition. Jusqu'à présent, sur le Tour en tout cas, le protégé de Marc Madiot a toujours connu un coup de buis qui l'a privé d'une candidature au podium ou au Top 5. Souhaitons que ce soit la bonne année pour lui dans ce domaine, mais il reste un "mais".

Romain Bardet, lui, a davantage un côté métronome. Le natif de Brioude, deux fois sur la boîte à Paris, a sans doute fait le deuil de ses rêves de maillot jaune sur les Champs. Mais lui a déjà prouvé à maintes reprises son aptitude à tenir la distance sur trois semaines. Son Giro était très prometteur et ce qu'il a montré depuis le début du Tour très intéressant. Alors, oui, ses douleurs au genou après sa chute d'il y a quelques jours constituent une source d'inquiétude, mais Bardet lui-même s'est voulu rassurant à ce sujet lors de la journée de repos.

Julien Chesnais

Une seconde les distingue donc au classement, en faveur de Gaudu, après les dix premiers jours du Tour. Autant dire que les deux hommes, 6e et 7e du général, sont sur la même ligne de départ avant la grande lessiveuse des Alpes. En choisir un plutôt qu’un autre me semble aussi périlleux qu’un pile ou face.

Mais j’ai envie de croire en Gaudu. Bardet a l’expérience pour lui et offre une garantie sur trois semaines que n’a pas le Breton, toujours victime d’un jour sans sur les six premiers grands tours qu’il a disputés. Certes. Mais le Breton me semble meilleur grimpeur que l’Auvergnat et je l’imagine capable d'accompagner plus longuement Pogacar et Vingegaard sur une montée comme le Granon mercredi.

L'équipe Groupama-FDJ est bien mieux armée que celle de DSM pour accompagner un leader jusqu’au podium final sur les Champs-Elysées. Michael Storer, d'ailleurs ancien équipier de Bardet, a été parfait dans son rôle de soutien dans la Planche des Belles Filles, Thibaut Pinot a retrouvé de belles cannes, et les autres semblent tous au niveau souhaité, des polyvalents Valentin Madouas (20e du général tout de même) et Kevin Geniets aux machines à bouffer du vent Stefan Kung, Antoine Duchesne et Olivier Le Gac.

De son côté, Bardet est constamment bien positionné sur le plat. Mais il ne reste plus grand monde dès que la route s’élève. Andreas Leknessund (11e de Paris-Nice, 13e du Dauphiné) aura ainsi un rôle primordial, dans la mesure où il est l’un des seuls grimpeurs de l’équipe néerlandaise.

Qui est le favori pour le maillot à pois ?

Laurent Vergne

Difficile de répondre car beaucoup de paramètres vont entrer en ligne de compte, comme la position des principaux favoris à l'issue de la doublette Granon - Alpe d'Huez des quarante-huit prochaines heures ou le nombre d'échappées et leur composition. Plus que dans l'opinion, nous sommes là dans le registre du pari. Il sera beaucoup plus facile de répondre à cette question jeudi soir. D'autant que la suppression du doublement des points au passage du dernier sommet rebat les cartes et ouvre le jeu pour un possible sacre d'un baroudeur.

Mais soyons joueurs. Vainqueur ces deux dernières années, Tadej Pogacar fait un candidat très crédible, malgré un barème moins avantageux. 'Pogi' avait tout raflé ou presque l'an dernier en montagne, mettant un point d'honneur à gagner tout ce qu'il pouvait gagner, même une fois son maillot jaune consolidé. Résultat, c'est dans les Pyrénées qu'il avait conquis presque sans le vouloir le vouloir. Et il l'a encore montré depuis le début du Tour, il n'aime pas laisser traîner en route la moindre miette.

Mais c'est peut-être le tour de Jonas Vingegaard de se mettre à pois. Il n'est pas impossible que le Danois ait franchi un cap par rapport à l'année dernière. Si tel est le cas, il devrait pouvoir rivaliser davantage encore avec le favori slovène en très haute altitude. Il n'était pas loin de lui damer le pion à la Super Planche des Belles Filles vendredi dernier et je vois le leader de la Jumbo-Visma tout près de son principal adversaire. Si tel est le cas, à défaut de jaune, le maillot de la montagne ferait un joli lot de consolation pour lui. Même si, pas plus que Pogacar, il n'en fera un objectif. Pas tout de suite, en tout cas.

Julien Chesnais

Je mise sur un franc-tireur. Je rejoins Laurent quand il dit que les 11e et 12e étapes seront déterminantes. Avec son petit pécule de 19 points, Simon Geschke devrait, d'une part, perdre son maillot à pois et même ne plus figurer dans le top 5 dès jeudi soir. 115 points seront en jeu, contre 72 seulement lors des 10 premiers jours, et il n'y en aura plus que 137 à chercher au sortir des Alpes. Cela fait donc un peu plus d’un tiers des points (35%) concentrés en 48 heures. Une fenêtre qu'il ne faudra pas manquer.

Mais sur les 115 à distribuer, il y en aura seulement 40 pour les deux arrivées au sommet, au Granon (20) et à l’Alpe d’Huez (20), les deux seules montées où Pogacar et Vingegaard sont susceptibles de marquer des gros points, si tant est qu’une échappée n’aille pas au bout. Ça fait peu à manger. Prenons un exemple. Un baroudeur qui passerait en tête aux Lacets de Montvernier (2e), au Télégraphe (1er) puis au Galibier (hors catégorie), soit les trois premières ascensions prévues mercredi, marquerait presque autant de points (35) qu’un cador vainqueur à la fois au Granon et à l’Alpe d’Huez.

Dans ces conditions, les grimpeurs désintéressés par le général me semblent avoir avec un avantage conséquent. Et à ce jeu-là, quel plus beau candidat que Thibaut Pinot ? Il pointe d’ailleurs déjà au 3e rang, avec 14 points. Je l’imagine bien grimper de deux places dès mercredi soir. Et une fois cette tunique sur le dos, même si l’objectif podium de Gaudu reste une absolue priorité chez Groupama-FDJ, il devrait être dur de la lui enlever.

