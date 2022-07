Est-ce la plus belle victoire de Matthews en carrière ?

Jean-Baptiste Duluc

Au niveau de la dramaturgie, du scénario et de l’émotion, difficile de trouver une victoire de Matthews qui puisse rivaliser avec Mende. Pour autant, je trouve que sa plus belle victoire – du moins la plus importante sans doute – reste la 6e victoire du Giro 2014. A cette époque, l’Australien est vu comme un pur sprinteur, à la pointe de vitesse intéressante mais sensiblement inférieure toutefois à celle des cadors.

Tracée sur 257km entre Sassano et Montecassino, cette étape se terminait au sommet d’une ascension de 9km à plus de 5%, une montée trop dure pour un sprinteur (aucun dans les 70 premiers de l’étape). Mais Matthews, alors porteur du maillot rose, tient bon face au tempo des BMC, qui voulaient offrir le succès à Cadel Evans, et s’impose dans un sprint à quatre avec Wellens, Evans donc et Rabottini. Un succès fondateur pour la suite de sa carrière. Depuis, l’Australien a glané bien d’autres succès (25 autres pour atteindre les 39 avec celui de Mende).

Certains l’ont été au sprint, il a même décroché le maillot vert du Tour de France – le plus bel accomplissement de sa carrière, sans nul doute – mais Matthews n’a plus jamais été un "pur" sprinteur. C’est devenu un coureur tout terrain, brillant partout, capable de gagner des classiques vallonnées (Bretagne Classic, GP de Montréal et Québec), de rentrer dans le Top 5 de Liège-Bastogne-Liège et de la Flèche Wallonne. Bref, il est devenu un cador du cyclisme mondial qu’il ne serait sans doute jamais devenu s’il n’était resté "qu'un" sprinteur. C’est en cela que la 6e étape du Giro reste pour moi sa victoire majeure.

Christophe Gaudot

Indéniablement, surtout quand on élargit le focus. Il faut voir ce par quoi est passé Michael Matthews dans ce Tour de France. Une fois l'étape remportée par Dylan Groenewegen au Danemark, c'était normalement son Tour. Calais, Longwy, Lausanne, autant d'occasions pour lui le sprinteur-puncheur par excellence. Limite dans le Nord de la France (9e), "Bling Bling" Matthews était dans le coup sur les deux suivantes… et s'est vu frustré par Wout Van Aert et Tadej Pogacar qui se partageaient alors les lauriers.

Il y eut ensuite Saint-Etienne où il a assuré à son équipe qu'il n'avait pas les jambes et qu'elle devait, lui compris, travailler pour Groenewegen. La tactique des BikeExchange - Jayco fut moquée. Et enfin, Mende. Matthews s'est non seulement glissé dans l'échappée du jour mais il a en plus provoqué une nouvelle scission en attaquant à 52 bornes du but. Longtemps seul, il a été revu par trois coureurs. Le bon coup était parti.

Encore fallait-il résister aux 3 kilomètres à plus de 10%. L'ancien de Sunweb a beau être un excellent puncheur, on ne le pensait pas capable de tenir bon. Il a fait mieux que ça. Trop fort pour Sanchez et Grosschartner, il a vu Bettiol le rejoindre puis le déposer. S'accrochant au mental, Matthews a gardé l'Italien à portée de tir. Et quand il est revenu, il ne s'est pas contenté de rouler avec, il l'a lâché pour s'imposer en solitaire. Du très grand art.

Christophe Gaudot

Autant je pense qu'avec la forme qu'il tient sur le Tour de France, Romain Bardet aurait remporté un Giro qu'il a quitté à la 13e étape, autant je miserais plus sur David Gaudu dans cette Grande Boucle. Ne pensez pas que je me base sur la seule montée vers l'aérodrome de Mende pour faire ce pari. Je sais que l'effort court sur des pourcentages abruptes convient mieux aux qualités du second. En revanche, Mende peut agir comme un déclic pour Gaudu. Et ça, ça change tout.

Vers le Granon et à l'Alpe d'Huez, le Breton avait péché par excès… d'humilité. Il ne s'est pas fait assez confiance, surtout à l'Alpe, pour suivre les meilleurs. La fin de son ascension fut la meilleure des favoris et ce samedi dans la montée Laurent Jalabert, il a lâché les chevaux. Bilan, ce fut lui le troisième homme derrière Vingegaard et Pogacar. Plus que la performance en elle-même, c'est le déclic qui m'intéresse. Dans les Pyrénées, il ne trouvera pas de cols aussi longs que dans les Alpes. C'est mieux pour ses jambes et pour sa tête, il osera sans doute tenter des choses qu'il s'est refusées cette semaine.

De l'autre côté, il ne faut pas oublier que Romain Bardet n'a plus couru depuis le Giro. On peut craindre une baisse physique. Et Bardet veut toujours remporter une étape, plus que Gaudu. Un objectif pas forcément compatible avec celui du général.

Jean-Baptiste Duluc

Tout dépend de ce qu’on espère voir de leur part. Honnêtement, sauf incident pour Vingegaard, Pogacar ou Thomas actuellement, il est probable que ni Bardet, ni Gaudu ne monteront sur le podium à Paris. Cela me semble trop compliqué, notamment avec les 40kms de chrono pour finir. Alors la meilleure chance pour quoi ? Un Top 5 ? Si c’est de cela qu’il s’agit, je pourrais être d’accord avec Christophe.

De sa par gestion de course et son équipe, Gaudu est peut-être la meilleure tricolore pour finir 5e du Tour. Il le dit lui-même, il "a rarement eu des jambes comme ça sur trois semaines". Mais il n’a jamais non plus lutté durant trois semaines pour le général et je doute qu’il change sa manière de courir dans les Pyrénées. Et cette "gestion" ne lui permettra pas d’envisager le podium. Alors que je pense très sincèrement que Romain Bardet n’en a pas grand-chose à faire de finir 4e, 5e ou 7e du Tour.

Il l’a déjà fait plus d’une fois, il a connu le podium et lui-même avoue s’intéresser surtout à la victoire d’étape (Peyragudes, 5 ans après ?) et être prêt à prendre des risques. Quitte à tout perdre. Mais le Français de la DSM va tenter, c’est une certitude et si un Tricolore doit monter sur le podium en renversant Thomas (le plus faible des trois du podium), ce sera lui. Gaudu est peut-être la carte la plus fiable pour le top 5 mais Bardet reste la meilleure chance pour un podium.

Le Tour est-il trop sévère avec les sprinteurs ?

Christophe Gaudot

La diminution du nombre d'étapes pour sprinteurs est une tendance lourde des dernières années. Que ASO, l'organisateur, ait voulu densifier ses premières semaines, est louable… tant que ceci n'était pas au détriment des pur-sangs du peloton. Or, c'est exactement ce qui est en train de se produire. Non seulement, les sprinteurs n'ont plus la première semaine pour eux - ce que personne ne regrette entendons-nous bien - mais ils n'ont quasiment plus rien à se mettre sous la dent le reste du temps non plus !

"J'espère que les organisateurs vont proposer plus d'arrivées au sprint l'année prochaine", a soufflé Caleb Ewan vendredi, arguant que parfois, les étapes de sprint, renfermaient plus de suspense que les journées en montagne. On pourra être d'accord ou non avec l'Australien mais une chose est sûre, le sprint fait partie du cyclisme, comme la montagne, le contre-la-montre, le vent, les pavés ou les descentes. Le mettre de côté comme c'est le cas cette année n'est vraiment pas une bonne idée.

Jean-Baptiste Duluc

Oui. Qu’on ne s’y trompe pas : personne n’a pour autant envie de revenir à l’époque où les organisateurs offraient par exemple huit étapes favorables aux sprints massifs lors des dix premiers jours en 2004. Mais entre 8 et 2, il y a un gouffre dans lequel les organisateurs seraient inspirés de ne pas tomber ces prochaines années. Pour refaire du Tour de France la course qu’elle est censée être.

Que les étapes de sprint soient durcies par rapport aux années 2000, c’est une chose et une bonne. Pour le suspense et pour donner plus de chance aux échappées de piéger le peloton. Qu’il y en ait aussi peu sur l’ensemble du Tour (on en comptera 5 en étant très généreux), c’est injuste pour eux et une mauvaise chose pour la Grande Boucle, censée être le Grand Tour le plus complet, qui offre tous les terrains. Alors pourquoi faire disparaitre les sprints ?

Christian Prudhomme l’avouait d’ailleurs lui-même : "On ne fait pas un parcours pour un coureur mais pour un type de coureurs et c'est le cas de la première semaine avec le trop Van der Poel-Van Aert-Alaphilippe", expliquait-il lors de la présentation. Mais si la première était pour puncheur, aucune semaine n’est favorable aux sprinteurs. La deuxième n’aura peut-être aucun sprint massif et on pourrait avoir 17 journées consécutives sans arrivée pour sprinteurs… Ces derniers pourraient au final avoir presque autant de chances de victoire que les rouleurs ! Une hérésie.

