Cyclisme

Louis-Pierre Frileux, au sujet de la 3e étape : "Il y a un beau terrain de jeu, avec une partie très dégagée et du vent"

TOUR DE FRANCE - Louis-Pierre Frileux, notre envoyé spécial, explique en quoi le final de la 3e étape du Tour peut être propice aux bordures. Un vent qui s'intensifie, une portion dégagée... il peut y avoir du spectacle lors de ce troisième et dernier jour de course au Danemark, pour l'instant marqué par la torpeur du peloton et non par des comportements offensifs. Voici son intervention en vidéo.

00:00:57, il y a 2 heures