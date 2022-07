Cyclisme

Nouveau départ, l'échappée et le peloton se relancent après une interruption due à des manifestants lors de la 10e étape

TOUR DE FRANCE - Mardi entre Morzine et Megève, la course a été interrompue quelques minutes, juste avant l'ascension finale, par des manifestants. Seul en tête, Alberto Bettiol a été le premier à repartir. Le reste de l'échappée - une trentaine de secondes après - puis le peloton - peu ou prou sept minutes plus tard - l'ont imité. La séquence de cette 10e étape en vidéo.

00:01:47, il y a 15 minutes