Cyclisme

Pour Marc Madiot, Tadej Pogacar est "le plus fort" : "Il va peut-être assommer la course" lors de la 11e étape du Tour

TOUR DE FRANCE - Tadej Pogacar ne sera pas inquiété ce mercredi d'après Marc Madiot. Le manager général de Groupama-FDJ considère que le Slovène est "le plus fort" et qu'il pourrait profiter de la 11e étape, qui s'achève au Granon, pour le prouver. L'enjeu est également de taille pour "ses" coureurs, David Gaudu et Thibaut Pinot. L'interview de Madiot en vidéo, juste avant le départ à Albertville.

00:01:33, il y a 35 minutes