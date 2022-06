ETAPE 16

Date : Mardi 19 juillet

Départ : Carcassonne

Arrivée : Foix

Distance : 178,5 km

Heure de départ : 12h40

Type : Haute montagne

Il ne faudra pas avoir mal digéré l'ultime journée de repos. Si l'entrée dans les Pyrénées est loin d'être insurmontable, avec seulement deux cols au programme, ceux-ci sont suffisamment difficiles pour piéger certains leaders. Après plus de 100km dans la vallée de l'Aude puis de l'Ariège, les coureurs retrouveront dans le final le Port de Lers (11,4km à 7%) mais surtout le Mur de Péguère (9,3km à 7,9%) et ses trois derniers kilomètres à plus de 10%. Un moment idéal pour placer une attaque puisqu'il ne restera au sommet que 27 kilomètres pour rejoindre Foix, majoritairement en descente. Mais l'étape semble toutefois plus taillée pour la victoire d'une échappée que pour un coup de force des favoris. Surtout à la vue de la suite du programme.

Le profil de la 16e étape : Savoir grimper... et descendre

ETAPE 17

Date : Mercredi 20 juillet

Départ : Saint-Gaudens

Arrivée : Peyragudes

Distance : 129,7 km

Heure de départ : 13h25

Type : Haute montagne

Gare à l'indigestion de cols ! Après un nouveau départ en plaine, une caractéristique récurrente sur ces étapes pyrénéennes, les coureurs devront affronter pas moins de quatre ascensions dans les 76 derniers kilomètres, qui n'offriront pas le moindre répit. Du col d'Aspin (1re cat) à la montée finale vers l'altiport de Peyragudes (8km à 7,8%) en passant par l'irrégulière Hourquette d'Ancizan (2e cat) et le col de Val Louron-Azet (1re cat), le peloton sera en terrain connu, sur des pentes loin d'être les plus difficiles de cette édition 2022 mais l'enchainement des ascensions, la fatigue accumulée depuis ces 16 jours de course et le final en apothéose (400m à 15%) à l'altiport de Peyragudes ne pourront que favoriser le spectacle. Surtout sur un format aussi resserré.

Le profil de la 17e étape : Courte mais (très) musclée

ETAPE 18

Date : Jeudi 21 juillet

Départ : Lourdes

Arrivée : Hautacam

Distance : 143,2 km

Heure de départ : 13h40

Type : Haute montagne

Comme les jours précédents, tout se jouera dans le final, dans les 73 derniers kilomètres pour être précis, même si l'échappée devrait tenter de mettre à profit les longues portions de plaine pour se donner une (maigre) chance d'aller au bout. Mais le triptyque pour conclure ces Pyrénées est tel qu'il semble impossible de ne pas voir un favori s'y imposer, avec deux cols Hors-Catégorie et un de 1re catégorie. Les coureurs affronteront tout d'abord l'Aubisque par son versant le plus dur, celui de Laruns (16,4km à 7,1%), avant de plonger vers Ferrières pour y affronter l'inédit col de Spandelles (10,3km à 8,3%), sa montée étroite et sinueuse et sa descente technique et guère plus large. Un lanceoir parfait pour un grimpeur audacieux en quête d'écarts conséquents. Mais attention à ne pas sous-estimer la montée finale vers Hautacam (13,6km à 7,8%), difficile mais plus connue des coureurs. L'ultime arrivée au sommet de ce Tour de France. L'ultime jour, aussi, pour les grimpeurs de renverser le général.

Le profil de la 18e étape : Aubisque et Hautacam, bouquet final en montagne

ETAPE 19

Date : Vendredi 22 juillet

Départ : Castelnau-Magnoac

Arrivée : Cahors

Distance : 188,3 km

Heure de départ : 13h10

Type : Plaine

A la vue du terrain proposé, ce 19e opus a tout pour sourire aux sprinteurs, frustrés depuis la 15e étape et plus globalement depuis le départ de ce Tour de France. Mais, historiquement, l'étape de plaine en sortie du dernier massif montagneux n'a pas toujours souri aux bolides du peloton, loin de là. Cela avait notamment été le cas pour Matej Mohoric à Libourne l'an passé, pour Soren Kragh Andersen à Champagnole en 2020 ou encore pour Edvald Boasson Hagen à Salon-de-Provence en 2017, tous vainqueur en échappée. Un scénario qui pourrait encore se répéter à Cahors, même si le profil semble toutefois encore un peu plus favorable aux sprinteurs que l'an dernier. Mais c'est bien la fatigue qui décidera de l'issue de cette étape.

Le profil de la 19e étape : Le Lot au sprint ?

ETAPE 20

Date : Samedi 23 juillet

Départ : Lacapelle-Marival

Arrivée : Rocamadour

Distance : 40,7 km

Heure du premier départ : 13h05

Type : Contre-la-montre individuel

Comme en 2020, en 2018 et en 2017, le Tour de France aura droit à un chrono à la veille de l'arrivée. Entre Lacapelle-Marival et Rocamadour, le terrain sera globalement mal plat, jamais vraiment montant mais jamais vraiment plat non plus, usant et, surtout, long. Avec ses 40,7 kilomètres, il s'agira du plus long chrono vu sur le Tour depuis 2012 ! Autant dire qu'il faudra bien savoir gérer son effort, notamment en vue du final vallonné, avec la côte de Magès (1,6km à 4,7%) et surtout la côte de l'Hospitalet (1,5km à 7,8%), qui mènera à la ligne d'arrivée dans la vieille ville de Rocamadour. Si le maillot jaune n'est pas un spécialiste de l'exercice solitaire, il pourrait bien être renversé à la veille de l'arrivée.

Le profil de la 20e étape : 40km de chrono pour forcer le destin

ETAPE 21

Date : Dimanche 24 juillet

Départ : Paris – La Défense Arena

Arrivée : Paris – Champs Elysées

Distance : 115,6 km

Heure de départ : 16h45

Type : Plaine

Si 2024 pourrait changer cela, 2022 n'offrira pas de surprise concernant la dernière étape de ce Tour de France. Comme il en est désormais la tradition, les coureurs s'offriront le sprint le plus prestigieux du monde sur les Champs-Elysées, après huit tours d'un circuit qu'ils connaissent par cœur. La première partie d'étape, de Paris-La Défense Arena au premier passage sur les Champs-Elysées en passant par Versailles, Issy-les-Moulineaux ou l'ultime ascension répertoriée du Tour, la côte du Pavé des Gardes (4e cat), sera elle l'occasion de savourer pour les coureurs la fin de cette édition 2022.

Le profil de la 21e étape : 115km pour briller sur les Champs-Elysées

