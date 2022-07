Le Tour de France bat son plein avec un duel de choix entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar au sommet du classement général. Ces deux-là visent le maillot jaune, le plus prestigieux des maillots distinctifs qu'offre la Grande Boucle, mais pas le seul bien évidemment. Vous souvenez-vous des différents lauréats du maillot jaune, vert, à pois et blanc depuis 2000 ? Le meilleur moyen de le savoir, c'est de se frotter à notre quiz ci-dessous.