Romain Bardet a retrouvé le moral, vous pouvez être rassuré. Contraint la mort dans l'âme, et à la surprise générale à l'abandon sur la 13e étape du Giro, le Brivadois avait vu son objectif de la saison disparaître subitement à cause d'un virus. Remis sur pieds, le coureur de l'équipe DSM bascule en mode Tour de France, auquel il n'avait pas pris part l'an dernier. Une petite surprise, et des ambitions forcément plus mesurées.

Le moment où Bardet a vu ses rêves s'envoler

Dans un point presse auquel nous avons pu assister, c'est un Romain Bardet plutôt serein qui s'est présenté. Le grimpeur l'assure, il a pu "prendre le recul" de ce "vrai contre-temps". "On ne switche pas du jour au lendemain, explique le coureur de 31 ans. Physiquement, il m'a fallu un bon petit moment pour me remettre. Ce n'était pas épisodique ce que j'ai eu, à la maison non plus je n'étais pas bien. J'ai eu du mal à réaliser en rentrant, que cela me glisse entre les doigts sans avoir rien vu venir, il m'a fallu une semaine pour digérer la déception." "Mais je suis de retour" sourit-il, déjà projeté sur la suite.

Car le 2e du Tour 2016 ne s'est pas laissé le temps de ruminer cette déception, lui qui était au moment de son retrait un solide prétendant au podium, voire mieux. "Il y a plein de positif à retirer de tout ça : j'étais au niveau, en mesure de me battre avec les meilleurs sur un grand Tour. La préparation avait été très bonne. Ce n'est pas de chance que j'ai attrapé ce virus-là mais ça ne remet pas en cause tout ce travail." Ce boulot de sape, qui pourrait désormais servir de base à un retour sur la Grande Boucle, sa première participation avec la formation DSM, par la grande porte.

Une préparation en forme de prologue avant le Tour

Romain Bardet ne se présentera pas à Copenhague avec une place au général en tête. "Ce dont j'ai besoin, c'est de me faire plaisir" assure celui qui avait quitté AG2R pour trouver un peu plus cette approche plus instinctive. "On savait que ce serait une possibilité que je fasse le Tour après le Tour d'Italie. Mais ce n'est pas parce que le Giro s'est mal fini, qu'on transpose tout sur le Tour et qu'on joue notre saison dessus. Je vais arriver sur le Tour en opportuniste, et prendre la course au jour le jour."

Pas question pour autant de n'y faire qu'acte de présence. Bardet comme la DSM compte bien jouer les dynamiteurs de la course, à la manière de ses trois succès lors de l'édition 2020. Le Français ne le cache pas, il ne sait pas encore dans quel état de forme il sera au Grand Départ le 1er juillet prochain. "Ce serait prétentieux de ma part de dire que je vais arriver à 100% sur le Tour. Je ne sais pas dans quel état je serai, je ferai le maximum pour y arriver, mais maintenant le temps est compté." Le programme du Tricolore pour y parvenir est simple : aucune course – "ce serait trop prématuré" clame-t-il – mais le plus de montagne possible en Suisse, puis en France : "le meilleur entraînement que je puisse faire avant le Tour".

"Si j'ai les bonnes jambes, il y aura des choses à faire"

Les cols, voilà de quoi motiver Romain Bardet, et aiguiser son appétit. Le plan qu'il énonce est déjà bien établi : passer la première semaine sans embuche et retrouver petit à petit les sensations. "Je vais essayer de courir à l'avant, de manière agressive. Si j'ai les bonnes jambes, il y aura des choses à faire entre les étapes alpestres, les Pyrénées la troisième semaine… C'est ce que je recherche de pouvoir courir les étapes comme des classiques, les 19 avec les deux chronos. De courir sans arrière-pensée de général derrière, courir pour chaque étape, les jouer à fond avec la carte que l'équipe aura décidé. On va s'aligner avec une équipe très agressive. Si on peut jouer le classement par équipes comme on l'a fait par le passé ou jouer des victoires ensemble, alors on foncera pour ça."

"Je pense que je vais être assez frais, poursuit-il. Mais ce n'est pas judicieux de tout jouer sur un général et de se priver de faire certaines choses." Après tout, pour son deuxième grand Tour de la saison l'an passé, Bardet avait levé les bras lors de la 14e étape de la Vuelta, échouant de peu sur le classement de la montagne. De quoi mettre de côté son infortune italienne de mai.

