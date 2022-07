Cyclisme

Tadej Pogacar, 3e du général à 2'22" de Jonas Vingegaard : "Le Tour de France n'est pas fini, je suis prêt à me battre"

TOUR DE FRANCE - Mercredi, il a perdu 3 minutes sur Jonas Vingegaard dans le Granon. Dépossédé du maillot jaune et porteur de la tunique blanche, Tadej Pogacar (3e à 2'22") se montre optimiste et offensif, au micro de Louis-Pierre Frileux, ce jeudi au départ de la 12e étape. Entre Briançon et le sommet de l'Alpe d'Huez, le double tenant du titre est attendu revanchard. Son interview en vidéo.

00:00:29, il y a une heure