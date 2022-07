Il la voulait, il l’a eue. Après avoir fait rouler son équipe toute la journée, Tadej Pogacar a signé une deuxième victoire consécutive sur ce Tour de France 2022 en s’imposant au sommet de la Super Planche des Belles Filles. Le Slovène a repris Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), ultime échappé, à 100m de la ligne avant de devancer dans un mano a mano spectaculaire Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). Il s’offre ainsi sa 8e victoire sur les routes de la Grande Boucle et conforte son maillot jaune, avec 35'' d’avance sur son dauphin du jour. A noter les belles montées des Français David Gaudu (Groupama-FDJ, 6e) et Romain Bardet (DSM, 8e).

Ad

Tour de France Le profil de la "Super Planche" : 7km à 8,7% de moyenne et un passage à 24% ! IL Y A 3 HEURES

Fuglsang et Vlasov, grands perdants

Scénario cruel pour Lennard Kämna. L’Allemand de la Bora-Hansgrohe a bien cru pouvoir rééditer son succès de l’Etna sur le dernier Giro et s’offrir la victoire lors de la première étape de montagne du Tour, mais il lui aura manqué 100 mètres. La faute à une formation UAE Team Emirates et à Tadej Pogacar qui voulaient absolument la victoire ce vendredi et qui ne s’en sont jamais cachés. Le maillot jaune a fait travailler son équipe toute la journée derrière une échappée qui aura mis une heure à réussir à sortir, avec un groupe de onze coureurs qui s’est formé sous l’impulsion des Bora-Hansgrohe. Si l’écart n’est jamais monté au-dessus des 3’15’’, cela a bien failli suffire.

C'était tellement dur que Meintjes a terminé à pied !

Arrivé au pied de la Super Planche des Belles Filles avec 1’30’’ d’avance, le destin de Kämna semblait écrit. Mais l’Allemand a réussi une montée sensationnelle pour résister jusqu’aux derniers mètres. Il n’en fallait pas moins, car, s’ils ne se sont fait la guerre que dans le dernier kilomètre, les favoris n’ont pas chômés dans l’ultime montée, sous l’impulsion des équipiers de Pogacar. Et on a rapidement eu les premiers enseignements. Exit Fuglsang (Israel Start-Up Nation, + 5’17’’), exit Vlasov (Bora-Hansgrohe, + 1’39’’) mal remis de sa chute de la veille. Mais, comme en 2019, ils sont encore 15 à avoir terminé sous la minute.

Vingegaard, unique coureur à moins d’une minute au général

Après un ultime relais de Majka, Pogacar a accéléré à 400 mètres de la ligne, avec une attaque progressive qui a fait céder tous ses adversaires. Sauf Jonas Vingegaard. Impressionnant, le Danois a même cru réussir le coup parfait en débordant le Slovène à 100 mètres de la ligne. C’était sans compter sur le retour et le sprint du maillot jaune, plus explosif dans les derniers mètres pour le devancer et lever les bras un deuxième jour consécutif. Pogacar en profite pour conforter son maillot jaune au soir du premier rendez-vous en montagne de ce Tour, avec 35’’ d’avance sur Vingegaard et 1’10’’ sur Thomas, meilleur des INEOS Grenadiers ce vendredi. Rien n’est fait au soir de la Planche des Belles Filles, comme toujours.

Pogacar : "Vingegaard est mon adversaire principal"

Les Français ont eux parfaitement répondu présent avec les belles montées de David Gaudu (Groupama-FDJ) et Romain Bardet (DSM). Les deux hommes, longtemps dans le sillage des meilleurs, ont concédé respectivement 19’’ et 21’’ et se replacent aux 5e et 6e places du classement général. De bonne augure dans l’optique du podium. Même si le duo Vingegaard-Pogacar semble au-dessus du lot. Comme prévu.

Tour de France "J'espère reprendre d'ici 15 jours" : Trois mois après sa chute, Bouhanni donne des nouvelles IL Y A 3 HEURES