Cyclisme

Thibaut Pinot et le Tour de France, dix ans de montagnes russes en une vidéo

TOUR DE FRANCE - Des moments de gloire, le symbole d’un immense espoir et tant de déboires : Thibaut Pinot a vécu et suscité moult émotions lors de la Grande Boucle. De son succès à Porrentruy en 2012 à son calvaire de 2020, en passant par une victoire à l’Alpe d’Huez en 2015 et un Tour 2019 qui représente le condensé de son histoire avec l’épreuve, replongez-vous dans cette relation tourmentée.

00:05:11, il y a une heure