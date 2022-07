tous derrière et lui devant". Depuis que l'ère Tadej Pogacar a débuté le samedi 19 septembre 2020 du côté de la Planche des Belles Filles, l'opposition fait face à une équation à ce jour insoluble : où, quand et comment renverser le jeune Slovène, si solidement installé dans le rôle du patron du Tour ? A mi-chemin de l'édition 2022, mais certainement pas à la moitié des principales difficultés, voilà à nouveau Pogacar aux commandes du classement général , certes avec une marge encore ténue sur la concurrence, mais tout de même. A nouveau, c'est "".

Dans les deux jours qui viennent, ce Tour changera de dimension et, peut-être, de visage. Cinq des sept cols du parcours 2022 hors catégorie devront être escaladés entre mercredi et jeudi, avec une double dose de Galibier, la Croix-de-Fer et deux monumentales arrivées au sommet, d'abord du revenant Granon et de la prestigieuse Alpe d'Huez. Bref, nous allons savoir. Si Pogacar est toujours indéboulonnable. Si Vingegaard, ou un autre, parvient à le mettre en difficulté. Et surtout, de quelle façon ?

Ad

Thévenet : "Pogacar n'a pas encore assommé la concurrence comme l'an passé"

Tour de France Contador : "Nous allons voir si Pogacar a un vrai rival" IL Y A 2 HEURES

Lundi, lors de la journée de repos à Morzine, David Gaudu a eu à faire face à cette question pour l'heure sans réponse. "Comment faire dérailler Pogacar ? C'est la question à un million d'euros", a souri le Breton, pour l'heure 6e au classement général, bien calé dans le peloton des outsiders. "Même esseulé sur les pavés, il est très fort, on l'a vu, dit le leader de la Groupama-FDJ. Après, il peut avoir une défaillance personnelle. Même le plus fort du monde n'est pas à l'abri d'un jour-sans. Mais c'est vrai, beaucoup d'équipes se creusent la tête pour savoir comment le faire tomber de son trône, et j'avoue que je n'ai pas forcément la réponse."

Improbable coalition ?

Certains se demandent déjà si le Covid-19, voire la canicule, ne sont pas les principaux adversaires de 'Pogi'. Sur la route, qui, à la pédale, a les moyens d'aller le titiller ? Vingegaard, peut-être. Et c'est probablement tout. Pour le déstabiliser, il faudra donc être inventif et audacieux. Et ce sera peut-être plus une affaire collective qu'autre chose. "Je vois deux, trois équipes qui peuvent changer le classement mais il faut qu'elles soient intelligentes, jugeait Andy Schleck ce mardi dans un entretien accordé à l'AFP. Oui, il faut être prêt à des alliances, que les Jumbo ne courent pas derrière les Ineos et vice-versa."

Ces dernières années, que ce soit face aux Sky ou, désormais, contre Pogacar, on a en effet trop souvent vu des équipes courir les unes derrière les autres, pour consolider une place sur le podium, voire un Top 5 ou un Top 10. De fait, plutôt que des adversaires, elles devenaient pour le patron du Tour des alliés de circonstances changeant de visage tous les jours. Tout bénéfice pour un Pogacar aujourd'hui. Mais une coalition est-elle vraiment crédible ? Pas sûr.

Le profil du col du Granon : 11,3 km à 9,2% et un enfer continu en très haute altitude

Une chose est certaine, si Pogacar est aussi fort que l'an passé, le salut de la concurrence viendra d'une prise de risques maximale. Attaquer de loin, par exemple. Deux équipes ont en théorie l'intérêt et les moyens de procéder de la sorte : Jumbo-Visma et INEOS Grenadiers. La formation néerlandaise compte en Vingegaard la principale menace contre Pogacar et dispose en Primoz Roglic d'une possible rampe de lancement.

Le triple vainqueur de la Vuelta navigue certes déjà à près de trois minutes, mais s'il lançait une offensive d'envergure, comme le suggère notre consultant Alberto Contador, il contraindrait le maillot jaune à réagir. Il est trop dangereux pour qu'on le laisse partir. Cela pourrait constituer un moyen d'isoler son compatriote et de le fragiliser avant la montée du Granon mercredi ou celle de l'Alpe le lendemain.

D'autant qu'avec Wout van Aert, Jumbo tient aussi dans sa manche une sorte de joker. A condition de l'utiliser à bon escient, selon Andy Schleck : "Pour moi, la Jumbo possède la clé avec Wout van Aert. C'est le plus fort du peloton. Lui, il peut changer les classements. Mais il faut l'utiliser intelligemment comme équipier. Là, il va tous les jours dans les échappées, j'espère qu'il va se calmer un peu. Roglic a gagné Paris-Nice grâce à lui."

Beaucoup de Van Aert, une grosse dose de Pogacar : le best of de ce début de Tour

A un moment donné, si nous voulons gagner, nous devrons prendre des risques

Chez INEOS, c'est même un aigle à trois têtes qui s'avance. Ils étaient même quatre avant que Daniel Martinez ne sombre lors des deux dernières étapes. Toutefois, avec Geraint Thomas (4e du général, et 3e des prétendants si on laisse Lennard Kämna de côté), Adam Yates juste derrière le Gallois et Tom Pidcock dans le Top 10, les grenades britanniques ont peut-être de quoi faire dégoupiller Pogacar. Ou d'essayer, au minimum. Est-ce une garantie de succès ? Non. Mais un préalable, sans doute.

"Regardez dans ce Tour, qu'est-ce qu'il va se passer s'ils continuent comme ça ?, interroge encore Andy Schleck. Tadej va gagner. Il faut des tripes, du courage. Peut-être qu'ils vont perdre le Tour, mais il faut essayer. Geraint Thomas, par exemple, est troisième au général. Mais troisième au général, qu'est-ce que c'est pour lui ? Il a déjà gagné le Tour. Les coureurs attendent trop. Ils pensent au lendemain et à un moment donné, on voit la Tour Eiffel, on est à Paris, et c'est fini."

"A un moment donné, si nous voulons gagner, nous devrons prendre des risques et nous sommes dans cet état d'esprit", a juré mardi Steve Cummings, l'un des directeurs sportifs de INEOS Grenadiers, avant d'ajouter : "Le plan reste le même que d'habitude : utiliser notre force collective de façon intelligente." Une performance individuelle colossale ou une course d'équipe parfaite. Voilà les deux options. Peut-être faudra-t-il même cumuler les deux éléments pour résoudre l'équation Pogacar et cette fameuse question à un million d'euros.

Tadej Pogacar termine la 10e étape du Tour de France 2022 au sprint Crédit: Getty Images

Tour de France Beaucoup de Van Aert, une grosse dose de Pogacar : le best of de ce début de Tour IL Y A 2 HEURES