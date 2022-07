Il la tient enfin. Offensif et passé plusieurs fois tout près du succès depuis le début de cette 109e édition, Mads Pedersen a enfin décroché une victoire d’étape sur le Tour de France en s’imposant à Saint-Etienne, au terme de la 13e étape. Présent dans la bonne échappée, le Danois de la Trek-Segafredo a devancé Fred Wright (Bahrain-Victorious) et Hugo Houle (Israel-Start Up Nation) au terme d’un sprint tout en puissance pour s’offrir sa première victoire sur un Grand Tour, à 26 ans. Derrière, les favoris n’ont pas bougé, sans surprise, malgré une journée effectuée à très vive allure et quelques bordures sans conséquence au général.

Pedersen avait senti le bon coup

Pour une étape de transition, on a eu droit à un scénario assez traditionnel. Une échappée qui a tardé à se former et à sortir, un peloton et des sprinteurs qui y ont longtemps cru mais qui ont fini par capituler et une victoire qui est revenue pour la cinquième fois depuis le départ aux échappés. Mais il faut avouer que le profil de l’étape, trop dur pour les sprinteurs et trop facile pour y lancer des hostilités entre leaders, était taillé pour assister à pareil scénario. Les cinquante premiers kilomètres ont offert une bagarre monstrueuse pour prendre l’échappée, notamment dans la difficile côte de Brié (3e cat) après 20km, où Filippo Ganna (INEOS-Grenadiers) est sorti en compagnie de Stefan Küng (Groupama-FDJ) et Matteo Jorgenson (Movistar). Le peloton ne les reverra plus.

Mais le bon coup, d’une certaine façon, est parti une vingtaine de kilomètres plus loin lorsque Mads Pedersen et Quinn Simmons (Trek-Segafredo) ont contré l’effort des Alpecin-Deceuninck, revenu sur un gros groupe trop dangereux, pour revenir sur la tête en compagnie de Houle (Israel Start-Up Nation) et Wright (Bahrain-Victorious). Sept hommes qui ont rapidement compris qu’il y avait un gros coup à jouer sur cette 13e étape. Parce que le profil s’y prêtait. Parce que seuls Alpecin-Deceuninck et Lotto-Soudal ont assuré la poursuite derrière.

Puis seulement les équipiers de Jasper Philipsen lorsque Caleb Ewan a chuté, à 74km de l’arrivée. C’était trop peu pour reprendre une échappée aussi solide. BikeExchange-Jayco aurait pu les y aider, mais la formation australienne aura couru à l’envers, en attendant qu’il soit bien trop tard pour venir rouler en tête de peloton. Et, sans surprise, ils ne sont jamais revenus.

Pas de changement au général

A l’avant, l’ancien champion du monde Mads Pedersen faisait logiquement office de favori de par sa pointe de vitesse, mais le Danois n’a pas gagné seulement au sprint cette 13e étape. Il a d’abord profité d’un gros travail de Simmons tout au long de l’étape avant d’éliminer, en personne, Ganna, Küng et Jorgenson en attaquant dans l’ultime montée non-répertoriée. Sûr de sa force, trop fort tout simplement, Pedersen a ensuite parfaitement contrôlé les attaques de Wright et Houle avant de s’imposer facilement au sprint, dans les rues de Saint-Etienne.

Un succès qui récompense tous les efforts du Danois sur cette 109e édition, lui qui a raté le maillot jaune lors du Grand Départ au Danemark, qui est passé tout près du succès (3e à Nyborg) mais qui n’a jamais renoncé. A 26 ans, le voilà qui s’offre enfin son premier succès sur les routes de la Grande Boucle. Derrière, journée tranquille pour les favoris malgré le stress des mini-bordures crées par le vent, la chaleur (35°C) et la vitesse élevée (45,6km/h de moyenne) une nouvelle fois. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) reste un solide leader d’un classement général qui ne connaît aucun bouleversement.

