Tout près, mais si loin. David Gaudu aborde cette dernière semaine du Tour de France avec à l'horizon un possible podium. Soit exactement dans les clous de ce qu'espéraient le Breton et son manager Marc Madiot il y a deux semaines et demie au départ de Copenhague. Voilà pour la bonne nouvelle.

La mauvaise ? S'il est dans le peloton de tête, il en occupe la dernière position. Huitième du classement général , Gaudu pointe à 4'24" du maillot jaune Jonas Vingegaard et possède... 4'25" sur celui qui le suit dans la hiérarchie, Tom Pidcock. Plus que la victoire finale, restons raisonnables, c'est le podium, situé à moins de deux minutes, dont peut encore rêver le leader de la Groupama-FDJ.

"On est dans les boules d'une demi-douzaine de coureurs capables d'aller sur le podium", résume Madiot, ni pessimiste ni utopiste. Réaliste plutôt. "La course est difficile, notamment avec la météo mais le parcours également, a-t-il jugé lundi lors de la journée. de repos. Tout est envisageable dans un sens comme dans l'autre, on va être clair. On peut rester 7 ou 8e ou jouer le podium. Il y a peu d'écarts, un jour c'est l'un, un jour c'est l'autre. Ce qui va compter, c'est la régularité et de ne pas avoir de jour sans dans les trois étapes qui viennent."

David Gaudu dans la "Montée Laurent Jalabert". Crédit: Imago

Éviter le jour sans dans les Pyrénées, c'est l'obsession de Gaudu, lui qui n'a pas encore réussi à boucler un Tour sans passer par cette case fatale. L'an dernier, c'était au Ventoux, où il avait lâché un quart d'heure, sans lequel il aurait pu briguer le Top 5. Mais tenir la distance et suivre le mouvement ne suffira pas s'il veut avoir ne serait-ce qu'une chance de monter sur la boîte à Paris, sachant que les deux premières marches n'ont que peu de chances d'échapper à Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar. Avec la perspective du chrono samedi, David Gaudu doit prendre du temps, de manière significative, lors des trois étapes pyrénéennes.

On travaille beaucoup là-dessus avec le staff

Mais quel visage affichera-t-il de mardi à jeudi ? Celui, presque abattu, de l'Alpe d'Huez, où il avait pesté contre lui-même et une forme de timidité ? "Ça fait chier, je n'ai pas confiance en moi, j'ai peur d'exploser, du coup, je monte à mon rythme, alors que je peux peut-être les accrocher devant". Quarante-huit heures plus tard, à Mende, le ton avait changé. L'état d'esprit aussi : "J'ai lâché les chevaux, et quand je vois ce que ça fait, ça me donne envie, ça me donne confiance. (…) J'espère que le verrou a sauté."

Gaudu : "Ça fait chier, je n’ai pas confiance en moi, j’ai peur d’exploser"

Alors, Gaudu a-t-il une double personnalité ? "Je pense que c'était un peu une réaction émotionnelle après la course, plaide-t-il. On travaille beaucoup là-dessus avec le staff." Mais il dément que ce soit un maillon faible dans sa palette : "Ce n'est pas forcément un point faible (la confiance)."

Marc Madiot abonde dans son sens et tranche la problématique, qui n'en serait pas une à ses yeux. "Pour moi, ce n'est pas un sujet de débat, assure le manager mayennais. Vous savez, les mots qu'on prononce parfois après une arrivée… Même s'il avait sans doute besoin de se rassurer intimement. Il y a des jours où on est plus euphoriques, plus optimistes. La confiance, c'est relativement important, il en a gagné dans ces derniers jours. Je n'ai pas d'appréhension particulière par rapport à cela."

Je pense qu'on peut s'attendre à des Pyrénées explosives

Elles m'ont toujours plu, surtout en troisième semaine", dit le Finistérien. A l'évidence, il va tenter. Où, quand, comment ? Tout cela reste à définir, mais il ne veut pas rallier Paris sans avoir essayé de secouer le cocotier. "Initier les mouvements, ce serait mon but, confirme-t-il. Il faut toujours essayer de reprendre du temps aux adversaires qui sont devant nous." Mais il est aussi lucide. Décréter qu'on va attaquer est une chose. Passer de l'envie aux actes, une autre. Évacuons le (non) sujet, alors. Samedi, David Gaudu promettait d'être "tout feu, tout flamme" dans les Pyrénées. "", dit le Finistérien. A l'évidence, il va tenter. Où, quand, comment ? Tout cela reste à définir, mais il ne veut pas rallier Paris sans avoir essayé de secouer le cocotier. "confirme-t-il.." Mais il est aussi lucide. Décréter qu'on va attaquer est une chose. Passer de l'envie aux actes, une autre.

"Parfois, on ne peut juste pas attaquer, prévient le grimpeur de la Groupama-FDJ. Quand vous avez le train UAE ou le Jumbo qui se met en route, vous êtes déjà à je ne sais pas combien de watts, vous êtes à fond. Vous ne pouvez pas attaquer. Mais s'il y a des opportunités, on les saisira. Je pense que ça peut changer beaucoup de choses que Roglic et Kruijswijk ne soient plus là car ce sont quand même deux énormes coureurs en montagne pour tenir la baraque. On a vu dans les Alpes un festival de la Jumbo sur le Télégraphe et le Galibier. Ils ont deux grimpeurs de moins, Pogacar devient limite celui qui est le plus armé en montagne. Je pense qu'on peut s'attendre à des Pyrénées explosives avec Pogacar qui va vouloir rendre la pareille à la Jumbo."

Finalement, la donne est assez simple pour Gaudu. S'il esquive le jour sans à cause de la fatigue, de la canicule, du stress ou n'importe quel autre facteur de nature à le faire passer au travers, il décrochera son premier top 10, et même probablement le top 8 sur le Tour. Ce sera un pas en avant pour lui. Mais on le sent désireux d'aller voir plus haut s'il y a une place pour lui. "On va repartir sur de bonnes bases", jure-t-il avant l'étape de Foix. Foi de Breton.

Le profil de la 16e étape : Savoir grimper... et descendre

